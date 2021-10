CaligoFriuli Exxx…Polzive!!! La consigliera Soramel certifica l’inutilità dell’assessora all’ambiente di Udine: Oltre due anni per il nuovo regolamento sui rifiuti.

La conferma che l’assessora all’ambiente del comune di Udine è in grave difficoltà sulle deleghe lo dimostra il caso del regolamento rifiuti di Udine che è stato approvato lunedì sera dopo ben 2 anni e dieci mesi di attesa. Come ricorda il consigliere Enrico Bertossi, una mozione sull’argomento era stata approvata il 27 dicembre del 2018.

Durante il tormentato consiglio comunale di lunedì sera, l’assessora di Fratelli d’Italia ha confessato le sue carenze amministrative e, colpevolmente, di non essere stata in grado di presentarlo prima. La petulante replica dell’esponente di Fratelli d’Italia alle puntuali domande dei consiglieri Bertossi, Liano e Del Torre, non è sfuggita alla consigliera di circoscrizione di Udine, Ester Soramel.

All’esponente di PrimaUdine non si può negare una sensibilità fuori dal comune in fatto di difesa delle donne e meritocrazia. Tuttavia la consigliera non fa sconti, nemmeno ci fosse un’attenuante da considerare e, sullo strazio oratorio udito in aula, Soramel ha osservato: (L’assessora) «…ha candidamente ammesso che la bozza del regolamento sulla gestione dei rifiuti ha richiesto una gestazione di 2 anni e 1 mese per i ritardi prima di NET (nella persona dell’ex direttore Fuccaro) e poi della polizia ambientale nel darle riscontro. Un tanto ha precluso alla commissione ambiente e al consiglio comunale, violando pertanto il corretto iter legislativo del Comune e svilendo per l’ennesima volta la funzione di tali organi, di discutere il regolamento, imponendone l’approvazione ex abrubto. Il tutto senza dimenticare – sottolinea Soramel – che questa maggioranza è quella che con una fretta inspiegabile ha imposto prima il porta a porta senza uno straccio di preventivo studio di fattibilità comparato alla realtà di Udine e dopo ha buttato lì un regolamento per la gestione dei rifiuti, che quindi è claudicante come il porta a porta, dato che necessita di continue correzioni. Un regolamento quanto mai discutibile, con svariati punti giuridicamente border line e che un domani potrebbero mettere in croce Comune e Net. Ma questa maggioranza non si pone tanti problemi, vota a comando e tanti saluti». Una reprimenda crudele che sintetizza quanto su queste pagine si va osservando da anni. L’assessore di Fratelli d’Italia è inadeguata ed è stata sistemata in giunta solo per la questione quote rosa e non per meriti. Come dimostrato. Novità giudiziarie in arrivo.