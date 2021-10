SaloneDiLusso Exxx…Polzive Friulani ingolositi dalle auto di lusso a prezzo stracciato. Fiamme Gialle scoprono 500 vetture vendute senza Iva, 7 indagati. Giro d’affari di 8milioni e mezzo di euri

7 persone indagate, 2 italiani, protagoniste di un giro d’affari complessivo di 8 milioni e mezzo di euri, un’evasione iva di 1,5 milioni e di un sequestro preventivo di circa 500.000 Euri.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso su impulso della Procura della Repubblica, hanno acceso un fanale su tre concessionarie della zona che tra il 2015 e il 2020, hanno venduto autovetture usate ad ignari clienti residenti nel territorio del Nord Est. Gradito il pagamento in contanti. Moltissimi gli acquirenti delle province di Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, caduti nel trappolone. I truffatori riuscivano a far credere agli Uffici delle rispettive Motorizzazioni che l’iva fosse stata versata in altri Paesi europei (Germania, Francia, Spagna e Belgio) presentando documenti falsi per ottenere l’immatricolazione dei mezzi. Le sette persone coinvolte nella frode (due italiani, quattro rumeni e un albanese) sono accusate di associazione a delinquere. Le attività investigative sono state caratterizzate da un approccio trasversale, che ha consentito di aggredire sotto diversi profili il meccanismo fraudolento individuato: oltre che sul piano penale, infatti, le transazioni commerciali ricostruite sono state utilizzate per quantificare il reddito sottratto a tassazione da parte delle concessionarie e per contestare le violazioni alla normativa sulla circolazione del contante.