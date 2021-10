CaligoElettorale Exxx…Polzive Dopo il voto scattano le sistemazioni. L’ex Assessora Brandi capo segreteria di ZaninMtf. Pascazio con Bini. Incognita De Santis,

Soprattutto in Forza Italia, che si aspettava un risultato migliore a Trieste, il mosaico di sistemazioni di candidati ed ex assessori, presenta diverse sorprese.

Angela Brandi, già assessora regionale e comunale, ha preso servizio in regione dopo il periodo di aspettativa. E’ stata chiamata come capo segreteria del presidente del consiglio ZaninMtf. Ha preso il posto di Giuliano Pascazio che è stato trasferito alla direzione centrale attivita’ produttive e turismo dell’assessore Bini. Pascazio è subentrato al posto che prima era occupato dalla della posizione organizzativa Alessandro Colautti che, da poche settimane, è in quiescenza. Angela Brandi è operativa nella sede di Trieste ed è affiancata, dalla sede della segreteria di ZaninMtf da Udine, dal prosindaco di Teor Alessandro Bazzo. Il rientro della Brandi in regione lascia libero l’eventuale quota rosa nella nuova giunta Dipiazza che però non è quotata in Forza Italia. Le compensazioni triestine prevedono, o dovrebbero prevedere, 4 assessori a Fratelli d’Italia, nel caso in cui venisse scelto il voce sindaco, scenderebbero a 3. Con ben tre donne nell’orbita, Elisa Lodi, de Gavardo e Niccole Matteoni. 2 poltrone per Forza Italia con Michele Lobianco e Michele Babuder. Incertezza sulla cocca del duo Savino-Dal Mas, Francesca De Santis che ha rinunciato a sottoporsi alla verifica elettorale. Gli azzurri sono al lavoro per trovarle una sistemazione. 3 post in Lega i cui nomi sono Serena Tonel, Stefano Bernobich ed Everest Bertoli o Monica Canciani. Per la Lista Dipiazza nessun problema giacchè il sindaco ha già ingaggiato Carlo Grilli e Giorgio Rossi.