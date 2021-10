CarniaFerita Exxx…Polzive!!! I Fornesi contro la realizzazione del mostro-municipio da 6 milioni di euri per il sindaco Lenna. I sospetti sulla procedura di gara vinta dalla Cooprogetti di Pordenone

Lungo tutta la Val Tagliamento non si parla d’altro. Schegge hanno raggiunto la Francia (architetto Jaques Anziutti) e petardi esplodono a Trieste, Udine e Pordenone. Nel mirino di studi professionali, di amministratori locali e consiglieri regionali è finito il progetto di ristrutturazione del municipio di Forni di Sopra, un mostro-municipio. Una mangiatoia carnica da circa 6 milioni di euri che ha insospettito coloro che di mestiere si occupano di lavori pubblici. Forni di Sopra non raggiunge i mille abitanti e il sindaco è l’architetto Marco Lenna figlio del senatore Vanni Lenna, famoso per il bidone della piazza di Tolmezzo.

L’indignazione sale e oggi è stato distribuito in tutte le famiglie un opuscoletto, “Foglio Fornese”, in cui sono dettagliati tutti gli scandalosi costi di un’opera inutile per la comunità e devastante per l’ambiente fornese. Costo 6milioni di euri.

L’appalto del servizio di progettazione è stato affidato, per 140mila euri più iva, a una vecchia conoscenza dei lavori in Carnia, la Cooprogetti Scarl (Capogruppo della R.T.P. con Società Geza Gri e Zucchi Architettura s.r.l. Dott. Paola Parente mandanti) di Pordenone. Come si è giunti all’affidamento di una ditta pordenonese? Molto semplice e tutto regolare, ben s’intende… Il responsabile del servizio, Sindaco Marco Lenna incaricato dal vicesindaco Dose, ha fatto inviare dagli uffici l’avviso di gara a 5 concorrenti ben selezionati: All’Archest di Palmanova, alla Cooprogetti di Pordenone, a Domenico Romano ed Emmequadro di Tolmezzo e infine allo studio Del Fabbro di Povoletto. Guarda caso 4 studi della provincia di Udine e 1 della provincia di Pordenone. Per cause note e ignote, l’incarico è stato assegnato alla Cooprogetti di Pordenone, la più distante ma a ben inserita nel cerchio magico degli amici carnici e dove risulta collaboratore anche l’ex senatore Vanni Lenna, papà del sindaco di Forni di Sopra.

Un magheggio planetario che ha insospettito e indignato i fornesi che, nell’opuscolo distribuito oggi, manifestano tutto il loro disappunto per questa scellerata operazione. Oltre all’autorevole architetto francese Jacques Anziutti, le cui radici affondano proprio nel centro carnico, Il collega Marino Pavoni descrive, conti alla mano, lo scandaloso spreco di danaro del Mostro-Municipio di Forni di Sopra rapportato ai lavori della scuola media di Ampezzo. La scuola media è molto più grande (11.991 mc.) del municipio di Forni (4.455 mc). Applicando i costi unitari della scuola di Ampezzo al municipio di Forni: adeguamento sismico ed efficientamento energetico, la previsione di spesa non supera i 2.700.000 €, di molto inferiore alla spesa finanziata dalla regione di circa 6milioni di euri. A chi interessa realizzare un mostro municipio in un comune di 700 anime? Carnia infetta, regione malata.