ConfindustriaUd Exxx…Polzive!!! Zampata di Fantoni: il presidente della Danieli Gianpiero Benedetti verso la presidenza degli industriali friulani.

A sostenere il presidente della Danieli oltre una 50ina di industriali del Friuli.

La candidatura è di livello mondiale e contiene un elemento di chiarezza verso coloro che, in questi giorni, hanno soffiato sui personalismi di alcuni industriali irrequieti per indebolire e impadronirsi della compagine. Con la conferma di Benedetti, il Friuli industriale che poggia su due grandi players mondiali, Danieli e Fincantieri, Benedetti e Bono, diventa uno snodo decisivo per l’industria a Nord Est: Lo stato e il privato. Le chiacchere stanno a zero. Le esuberanze dell’asse Cattelan-Agrusti e Scarpa sono state polverizzate dopo che Benedetti ha dato la sua disponibilità a candidarsi.

E’ stato lo stesso amministratore delegato della Danieli a dare la notizia ieri sera, proprio mentre in consiglio comunale a Udine le marionette di Fontanini si esibivano in uno degli spettacoli peggiori della politica politicante. Con la candidatura di Benedetti anche la figura dell’uscente Mareschi Danieli viene puntellata e custodita nel palazzo di piazzetta Melzi. Il presidente, come si legge sul Messaggero Veneto di oggi, ricorda: “La decisione di proporre la mia candidatura, più che condivisa, nasce da una visione che va oltre il medio periodo e serve (….) a consolidare l’industria friulana con un lavoro di squadra degno delle migliori tradizioni confindustriali di Udine. Dai vertici di Confindustria nazionale, le reazioni sono di grande entusiasmo. Un dato è certo che questa candidatura è un segno di continuità rispetto al lavoro svolto fin qui dalla precedente presidente Anna Mareschi Danieli finita nelle peste a causa della sua incapacità di contenere la propria arroganza.

Tecnicamente i tempi per le autocandidature sono ormai scaduti e la convergenza della maggior parte degli industriali friulani su Benedetti ha avuto la totale adesione. Entro la fine di novembre o i primi di dicembre il voto e la consacrazione del nuovo presidente.