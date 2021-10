PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! Fallisce il blitz di Fontanini contro Fratelli d’Italia. Il Pd salva Valentini. Resa dei conti in maggioranza. Show di Giacomello sulla Ex-Dormisch

Il momento decisivo che ha sbilanciato l’assetto del centrodestra friulano è scattato verso le 21,30 di ieri sera. Il consigliere della Lega Andrea Cunta, con 23 voti, era appena stato eletto vice presidente del consiglio quando il presidente dell’assemblea Berti, annunciava il voto segreto, invece che palese, sulla revoca del presidente di commissione Marco Valentini. Una richiesta che giungeva alla maggioranza da parte dei due consiglieri del misto, Pizzocaro e Bortolin. Immediatamente il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Vidoni, visibilmente irritato, ha chiesto chiarimenti al presidente che ha spiegato le ragioni dell’improvvisa modifica del tipo di voto, da palese a segreto. L’esito è stato clamoroso. I favorevoli alla revoca sono stati 18, i contrari 17 e un astenuto. Valentini resta presidente di commissione grazie alle assenze dei tre consiglieri di opposizione, Venanzi, Rosso e Patti. Se i tre fossero stati presenti, l’imboscata della coppia Berti-Fontanini sarebbe riuscita sul filo dei numeri. Serviva la maggioranza assoluta e con Venanzi, Rosso e Patti in aula, il corrispettivo avrebbe raggiunto i 21 voti necessari per espellere il neo iscritto a Fratelli d’Italia, Valentini. Un blitz in piena regola che, anche se non compiuto, ha smascherato il diabolico disegno di fine legislatura di Fontanini: trovare l’escamotage per evitare la fuoriuscita dalla maggioranza di Pizzocaro e Bortolin ai danni dei Patrioti. E’ andata male ed ora Valentini è al sicuro, ma lo stordito Fontanini dovrà cospargersi il capo di cenere di fronte ai due consiglieri del misto. Lo scampato pericolo di Fratelli d’Italia ha comunque messo in chiaro che Lega e Forza Italia di Udine, mal sopportano Fratelli d’Italia. Un elemento che peserà nel futuro non solo del capoluogo friulano ma in tutti i comuni dove la Lega inizia ad accusare inarrestabili emorragie di eletti in direzione Fratelli d’Italia. Resta comunque clamoroso il blitz mancato di ieri sera.

I lavori sono stati animati dal consigliere del Pd Carlo Giacomello che ha pitturato il povero Fontanini sulla questione Ex Dormisch (“Non era nel tuo programma”). Secondo Giacomello, il sindaco non aveva mai citato l’edificio in campagna elettorale. Una doppia pitturata per il povero sindaco dopo quella ricevuta in Tribunale all’ora di pranzo quando si era intortato durante la deposizione contro Leopost. Da registrare che la maggioranza ha votato a favore dell’ingresso dell’ex assessora Asia Battaglia nella commissione pari opportunità del consiglio comunale. I maligni intravedono il viatico per una sistemazione in qualche ufficio della regione. Infine, l’atteso documento firmato da tutta l’opposizione su proposta della consigliera Del Torre in cui si chiedeva la revoca delle deleghe all’assessora Laudicina, non è stato ammesso. Il presidente Berti lo ha respinto.