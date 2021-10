ArpaFelixFvg Exxx…Polzive!!! Splende il sole sull’agenzia: La lista dei consulenti d’oro che arrotondano la mesata con le presidenze e componenze

Dopo il caso di Stellio Vatta, il direttore dell’Arpa in pensione che viene regolarmente pagato a 12.000 euri-mese, spuntano numerose e gratificanti poltrone nell’Agenzia più paraculata della regione: L’Arpa.

Se confrontato con altri ambiti, il parallelo è impietoso e basta accostare le consulenze dell’Agenzia per l’ambiente, con una qualsiasi partecipata pubblica. La distanza in termini di “puglia” è abissale. Stefano Mainardis, è il presidente del collegio dei revisori contabili dell’Arpa, il suo compenso annuo sfiora 40.700 euri-anno. Andrea Bressan e Francesco Ribetti sono i 2 Componenti del Collegio dei revisori contabili dell’agenzia e godono di un compenso di 34 mila euri-anno cadauno. Il presidente del nucleo di valutazione dell’agenzia di protezione dell’ambiente del Friuli VG è una vecchia conoscenza della politica friulana. Si tratta di Enio De Corte, già assessore provinciale in quota Udc. Il suo compenso è di 12.000 euri anno. Un millino al mese come arrotondamento. I componenti del nucleo di valutazione sono: Fulvio Degrassi e Maria Lisa Garzitto. La “puglia” annua è di 9.000€ a testa. Mangiatoia Arpa e sistemazioni di amici degli amici.

Cambia totalmente la musica se, per esempio, si analizza e si confronta una qualsivoglia partecipata di enti locali la cui governance è costretta a pedalare per fornire un buon servizio ai residenti. L’A&T 2.000, che fornisce il servizio di raccolta rifiuti in numerosi comuni della regione, prevede la figura del revisore dei conti il cui compito è affidato, per un triennio, alla società ACG Auditing Group Srl. L’importo totale è di euri 35.400, meno di un terzo rispetto all’Arpa. Il presidente dell’Organismo di Vigilanza è Roberto Minardi, il cui compenso è di 4.500 euri-anno. I componenti sono Mariella Moschione e Domenico Degano, 2.000 euri anno cadauno. In A&T 2000 esiste il presidente del collegio sindacale, sempre in capo a Minardi, retribuito con 6.274 euri all’anno. Ludovico Picotti e Francesca Linda, sono i componenti del collegio ai quali spetta un compenso annuo di 4.200 euri. Mangiatoia Arpa. Arpa Felix.