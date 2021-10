MonfalconeReazione Exxx…Polzive!!! La Lega si sbrega sul Green Pass. Asquini e Pacor contro Fedriga e Roberti. La conferma: I giornali manipolano le notizie.

“Il Green Pass è un’imposizione politica”. Firmato in rete da due leghisti di livello come Massimo Asquini e Sergio Pacor. Amministratori della Lega nel comune del potentissimo sindaco di Monfalcone Anna Cisint.

In premessa, la sintesi dell’ubriacatura manipolativa in merito alle notizie da distribuire sul tormento Green Pass che è racchiusa negli strilloni che oggi, lunedì, sono esposti all’esterno delle edicole. Il povero lettore trasformato in un asino di Buridano. Dalle immagini si possono leggere due diverse interpretazioni su vaccino e Green Pass. Per il Messaggero Veneto, il Green Pass è un ottimo deterrente per trainare i vaccini, mentre per Il Gazzettino, l’effetto Green Pass sarebbe ormai sfumato. E, di conseguenza, la richiesta di vaccini evaporata. Due esempi di informazione manipolata che investe la politica regionale. E i primi petardi esplodono nella città dei cantieri dove un assessore e un consigliere della maggioranza del sindaco Cisint, non una qualsiasi, affermano di essere contro il Green Pass. Il principio è sempre quello: la base leghista è vicina al popolo. In questo senso, l’assessore Massimo Asquini e il consigliere comunale Sergio Pacor non hanno dubbi nel ribadire la loro contrarietà al certificato verde e puntano il dito contro i vertici del partito triestini, in particolare contro l’assessore Roberti che ha criticato i portuali e coloro che sono contro il Green Pass. Asquini osserva: «Ormai nella Lega mancano momenti di confronto, non ci sono congressi, né direttive e nessuno ascolta la base». Lo stesso Pacor rincara la dose: «Ad un certo livello c’è qualcuno che parla in nome e per conto degli iscritti, senza conoscere le loro opinioni. Siamo contro l’obbligo del Green Pass perchè si tratta di un’imposizione politica e sul merito siamo certi di rappresentare una grande fetta della Lega di tutta la regione». Asquini non dubita: «Il diritto al lavoro è sancito dalla Costituzione, siamo in uno stato libero che non può impedire un diritto. Il nostro obiettivo – conclude l’assessore comunale – è quello di eliminarlo».

La replica dell’assessore Roberti non si é fatta attendere: «Mi auguro che ai responsabili di questa indecenza, coloro i quali hanno cavalcato delle legittime preoccupazioni per ambizioni personali e manie di protagonismo, ampiamente dimostrate dei battibecchi e le divisioni dei presunti leader che si sono fatti le scarpe a vicenda in queste settimane, venga presto presentato il conto».