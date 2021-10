Puzzer-Fedriga Exxx…Polzive Il portuale e il presidente si confrontano su Rai3 da Lucia Annunziata

Fonte “Il Piccolo”.

La protesta anti Green pass di Trieste finisce sulla trasmissione Rai “In mezz’ora”, dove il governatore Massimiliano Fedriga e il leader del Coordinamento 15 ottobre Stefano Puzzer si sono confrontati a distanza sul senso e sugli sviluppi della mobilitazione. Il portuale attende per martedì la risposta del governo alle richieste (ritenute irricevibili) di cancellare l’obbligo di certificazione verde per lavorare e l’obbligo di vaccino per i sanitari. Dal canto suo, Fedriga difende il Green pass e invita a cessare un dibattito ideologico su misure che reputa necessarie per uscire dalla pandemia.

Il primo a essere intervistato è Puzzer che si presenta come un «lavoratore portuale che rispetta la legge ma pretendo che i miei diritti siano rispettati. Ieri abbiamo visto il ministro (Patuanelli) e gli abbiamo detto che esiste la Costituzione e che il governo deve tener conto delle richieste delle persone che finora sono state invisibili». Secondo Puzzer, «Trieste ha dato il segnale che la protesta non era identificata in nessuna parte politica, ma veniva dalla classe operaia, unitasi nei valori della solidarietà e della fratellanza».

Cosa succederà ora? «Patuanelli – dice Puzzer – ci ha detto che porterà le nostre istanze al Consiglio dei ministri. Aspettiamo cosa dirà il Consiglio dei ministri. Cosa faremo non arriva una risposta? Lo saprò dire martedì». Poi il portuale spiega che «il Coordinamento è un’organizzazione spontanea e non politica, che finirà quando le nostre richieste saranno accettate. Non c’è il fine di formare un movimento politico».

Il nodo resta quello delle rivendicazioni di una minoranza che non accetta le regole sposate dalla maggior parte degli italiani. Per Puzzer, «va rispettata la libertà di scelta, tolto il decreto sul Green pass e l’obbligo vaccinale, ma noi abbiamo consentito di andare a lavorare chi voleva farlo. Se il porto di Trieste lavora al 50%, succede perché i lavoratori non ci vanno per protesta dopo aver lavorato per un anno e mezzo senza avere ambienti e mezzi sanificati. All’improvviso arriva il Green pass: i politici non si rendono conto della realtà. Da vaccinato dico che l’importanza è la libertà di scelta: non si possono discriminare le persone, soprattutto nel fatto di andare a lavorare. Serve una soluzione».

Dal canto suo il presidente Fedriga invita al pragmatismo: «Parliamo di libertà, ma che libertà era quando le persone non potevano andare a lavorare perché c’erano le chiusure? Sarò il più felice del mondo quando il Green pass sarà un ricordo, ma siamo dentro a una pandemia globale e dobbiamo impegnarci per uscirne.». Secondo il governatore, «serve responsabilità di tutta la politica, da destra a sinistra. C’è stata molta ideologizzazione. Penso che governatori e sindaci hanno avuto meno modo di ideologizzare e si sono rimboccati le maniche. Ma quando sono andato a incontrare i ristoratori durante le chiusure sono stato attaccato e mi dato del servo delle multinazionali anche quando ho detto che dovevamo vaccinarci.

La giornalista Lucia Annunziata chiede a Fedriga un giudizio sul movimento che si accampato sotto il palazzo della Regione in piazza Unità: «Bene che esista il Coordinamento, perché è utile avere un interlocutore», dice il presidente. «Non conosco personalmente Puzzer – continua – e non conosco l’evolversi delle unioni e delle divisioni delle persone che si sono incontrate per le varie proteste. Per qualche giorno ho avuto qualche centinaio di persone sotto la Regione: un mondo che guardava alla sinistra antagonista, ma c’erano anche persone di altre aree politiche. Poi i portuali si sono dissociati dalla protesta e i no Green pass sono divisi dal Coordinamento 15 ottobre: una situazione molto variegata». Qualcuno proverà a creare un movimento politico? «Non credo sia così semplice creare un progetto politico basato sul sì o no al Green pass. Lo dico da tempo: non possiamo pensare di ideologizzare una pandemia, possiamo avere idee e soluzioni diverse ma la priorità deve essere uscire dalla pandemia. Creare un movimento che possa avere prospettiva di lungo termine la vedo difficile e anche profondamente sbagliato: sarebbe più utile usare lo strumento della concretezza, dell’oggettività e della scienza per prendere le scelte».