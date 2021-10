NoGreenPass Exxx…Polzive Fabio Tuiach afferma di aver preso il CoronaVirus. Si sospetta si tratti di una provocazione.

Il portuale, ex consigliere comunale di Trieste e pugile Fabio Tuiach dice di aver contratto il coronavirus. L’ex esponente di Lega e Forza Nuova si é sottoposto a due tamponi salivari, entrambi con esito positivo. Domani (lunedì) si sottoporrà al tampone molecolare. Al momento i sintomi sono febbre a 39 e un pò di tosse. Positiva anche la moglie, mentre il resto della famiglia sta bene. Nel settore c’è anche chi sospetta si tratti dell’ennesima provocazione del pugile-politico.

“Ho preso il Covid perché sono stato sotto gli idranti della polizia”, commenta l’ex consigliere comunale. “Alcuni medici che ho conosciuto durante la manifestazione e con cui pregavo il Rosario, mi hanno consigliato di prendere vitamine e antinfiammatori. E così sto facendo. Ora ho io il Covid – conclude – ma non ho paura. Un vero cattolico non ha paura. Non farò mai il vaccino”.