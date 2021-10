CaligoGreenPass Exxx…Polzive!!! La GdF di Udine finalmente sequestra le mascherine farlocche nelle aziende sanitarie. La denuncia di Cerno a Non è L’Arena.

Forse, alla luce degli sviluppi sulle mascherine, i portuali non hanno tutti i torti. Lunedì scorso la Guardia di Finanza di Udine ha notificato alla Protezione Civile della regione Friuli Venezia Giulia un decreto di sequestro di circa un milione e mezzo di mascherine risultate farlocche e non conformi alle prescrizioni sanitarie. I dispositivi erano, malgrado le paturnie su Green Pass, tamponi o vaccini, ancora in dotazione nelle aziende sanitarie della regione. Nella pratica, le mascherine rivelatesi inefficaci, sono state utilizzate dai medici per mesi e mesi e fino a pochi giorni fa, nei reparti degli ospedali. Il personale sanitario era esposto a potenziale pericolo per la propria salute e quella dei pazienti.

Le inchieste di Giletti a Non è L’Arena e le domande dell’ospite Tommaso Cerno hanno accelerato le indagini anche in Friuli. Infatti, in una delle ultime puntate della trasmissione, quella del 30 settembre scorso, il conduttore aveva invitato l’assessore Riccardi affinché spiegasse l’anomalia friulana. Il vice presidente aveva declinato. Al suo posto era intervenuto, in collegamento da Trieste, il direttore sanitario dell’Arcs Maurizio Andreatti. La trasmissione s’incendia e Giletti cavalca la materia. Il giornalista ha scoperto che dopo le verifiche della Guardia di Finanza di Gorizia e i danni alla salute subiti dal personale sanitario, in Friuli, nulla era cambiato. Com’è possibile?

Giletti, in quella puntata, aveva invitato Riccardi Riccardi che ha tirato pacco. Questo ha consentito al senatore Cerno di canzonare il dirigente sanitario chiamandolo “assessore” per tutta la durata della trasmissione. Il conduttore aveva chiesto al sostituto Andreatti come fosse stato possibile che, dopo il sequestro monstre, ci fossero ancora in giro mascherine farlocche. Chi controlla? I dispositivi, dice il dirigente, sono validati dal CTS attraverso il sito di Invitalia in cui sono riportati i modelli e tutte le caratteristiche tecniche. Le affermazioni del sanitario mandano in visibilio l’ospite Cerno che tuona contro l’assenza di Riccardi e sulla fine dell’autonomia del Friuli: “Se la regione è autonoma a che serve autonomia? … quando si deve verificare una cosa siamo più ordinari degli altri”. Andreatti non replica. Fatto sta che dopo il primo intervento delle Fiamme Gialle di Gorizia, le mascherine farlocche erano ancora in dotazione nelle strutture sanitarie. Finalmente, lunedì scorso, la Guardia di Finanza di Udine ha notificato alla Protezione Civile regionale un decreto che ingiunge il sequestro di oltre 1,4milioni di mascherine acquistate dal commissario Arcuri. Il provvedimento fa seguito all’inchiesta della Procura di Roma che indaga sull’affidamento dello stesso commissario per l’acquisto di 800milioni di mascherine per un valore di 1 miliardo e 250 milioni di euri. Nonostante le varie inchieste, le mascherine farlocche erano ancora in dotazione al personale sanitario delle aziende sanitarie della regione. Insomma, lo stato mobilita idranti e lacrimogeni contro i portuali che chiedono prudenza sugli obblighi del certificato verde, e non si accorge che negli ospedali ha fornito rischiose mascherine non idonee al personale sanitario.