CaligoMareschi Exxx…Polzive!!! Confindustria Nazionale boccia l’ipotesi bis di Anna Maria. Spunta la corrente Kronospan contro Fantoni-Bipan.

La contesa sul futuro di Confindustria Udine si sposta sul terreno dei pannelli truciolari e dei sistemi fonoassorbenti. In Friuli, le aziende Fantoni-Bipan, a Pordenone gli austriaci della Kronospan. Si va formando un’asse Agrusti-Scarpa-Cattelan, contro Benedetti-Tonon-Petrucco e Fantoni. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico vorrebbe mettere le mani su Udine per ottenere un ulteriore copertura dopo la sconfitta del suo candidato sindaco nel comune di San Vito al Tagliamento. Il progetto di ampliamento della Kronospan è inserito nell’area industriale Ponte Rosso, si tratta di un investimento di oltre 200milioni di euri già respinto da tutta la popolazione della bassa pordenonese. Agrusti è uno dei più fanatici sostenitori dell’ampliamento dell’azienda degli austriaci. Andasse in porto, oltre ai danni ambientali, per le aziende friulane Fantoni e Bipan, ci sarebbe il concreto pericolo di sensibili perdite occupazionali.

Intanto il quadro confindustriale friulano si arricchisce di un nuovo elemento. Come riporta il Messaggero Veneto di oggi, il direttore del sistema associativo nazionale Landi ha inviato una lettera al direttore di Confindustria Udine Nencioni in cui ribadisce che l’esperienza della presidente Anna Mareschi Danieli al vertice della compagine udinese è da ritenersi conclusa. Il 10 novembre scade il suo mandato e, statuto alla mano, non è più candidabile. A questo punto, come si legge sul quotidiano, la rappresentanza dell’industria udinese è senza un leader. Non è una gran bella figura per il decantato Friuli. Per evitare lo smacco dell’arrivo di un commissario si insiste sul nome di Roberto Snaidero in funzione di traghettatore ma privo di quel voto unitario cui l’associazione ha bisogno come il pane. C’è il rischio che uno di migliori sistemi produttivi d’Europa finisca appunto commissariato. Proprio nella settimana in cui il gruppo Danieli ha presentato un bilancio stellare con quasi 3 miliardi di ricavi.