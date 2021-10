NoPauraDay Exxx…Polzive!!! Stefano Puzzer incontra Ministro e Prefetto: Il Governo chieda scusa a Trieste. Le manifestazioni proseguiranno fino a quando non sarà tolto obbligo Green Pass

Il Ministro Patuanelli ha annunciato che le richieste dei manifestanti saranno discusse nel consiglio dei ministri di martedì prossimo.

E’ terminato poco fa l’incontro fra il “Coordinamento 15 ottobre” e il ministro Stefano Patuanelli. Il vertice si è tenuto a Trieste presso la scuola allievi ufficiali della Polizia di Stato. Il Ministro era accompagnato dal prefetto Valenti.

Stefano Puzzer, per conto del “Coordinamento 15 ottobre” ha presentato al ministro le richieste dei manifestanti che in questi giorni hanno dimostrato, oltre che a Trieste, in tutte le città d’Italia. Ha ribadito le richieste: abrogazione del Green Pass e dell’obbligo vaccinale, l’impegno ad astenersi da ogni forma di violenza nei confronti dei pacifici manifestanti e le formali scuse del Governo alla città di Trieste e a tutti i manifestanti per i fatti del 18 ottobre scorso.

Il ministro Patuanelli ha assicurato i presenti all’incontro che s’impegnerà a riferire tutte le istanze del Coordinamento martedì 26 ottobre nel corso del prossimo consiglio dei ministri.

Stefano Puzzer dal canto suo, ha annunciato che le manifestazioni in piazza proseguiranno pacificamente fino a quando il Governo non accoglierà le richieste avanzate oggi.