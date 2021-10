DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Il dirigente Scapin fa danni nel comando dei vigili. Da 10 giorni i bastonatori dei cittadini senza riscaldamento. Del Longo se ne frega.

Il termometro dell’incapacità amministrativa della maggioranza udinese sale vertiginosamente. Il dirigente Damiano Scapin (90mila euri-anno), cocco di Fontanini è sulla graticola. Si è messo in testa di sostituire la caldaia del comando dei vigili di via Girardini nel periodo peggiore, in prossimità dell’inverno. Solo che i lavori non sono andati come dovevano e, dopo aver contattato la ditta GE.CO. dei suoi amici di Roveredo in Piano (Scapin è di Aviano PN), è stato costretto a chiedere al comune 6.000 euri per installare un generatore termico “temporaneo” presso il Comando. Occorre segnalare che gli agenti-signorine, imboscati nel salotto del comando, soffrono il freddo.

Il dirigente, scambiando le stagioni, aveva avviato a metà ottobre i lavori per la sostituzione dei generatori di calore poi interrotti per effettuare la bonifica di due guarnizioni in amianto interne. Preso atto che le attività di riparazione allungavano i tempi dei lavori di sostituzione dei generatori di calore, il dirigente Scapin è stato costretto a rivolgersi a una ditta specializzata per garantire la continuità del servizio di riscaldamento facendo installare un generatore termico “temporaneo ausiliario” a supporto della centrale. Per questo motivo è stata interpellata la ditta Rodini Rental System S.r.l. con sede a Ozzero (MI), qualificata in questo tipo di interventi che ha inviato un’offerta economica di € 6.063,40. Un salotto-bidone chiamato Friuli.