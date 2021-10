SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Sara Sanson, come anticipato da Leopost, è la nuova comunicatrice dei buchi dell’Asugi di Poggiana

Come anticipato ancora agli albori del concorso pubblico per un posto da dirigente da impiegare nell’attività di comunicazione aziendale (febbraio 2021), Sara Sanson è risultata la prima classificata. I vertici dell’azienda Giuliano-Triestina sentivano il bisogno di affidare a un comunicatore il compito di divulgare le meraviglie dell’azienda, compreso il passivo in proiezione 2021: oltre 92 milioni di euri. Inoltre l’Azienda si è distinta per la vicenda della nave-Covid poi rimasta ormeggiata a Napoli. Nessuno ha mai saputo quanto è costato il via vai di progetti per gli allestimenti per i malati covid che avrebbero dovuto salire sulla nave. In ogni caso, dopo che circa un anno fa era stato bandito il concorso pubblico, alla fine della procedura concorsuale tutti i 14 candidati sono risultati idonei, hanno superato le prove concorsuali e pertanto sono stati collocati nella graduatoria che si vede nella foto. Al primo posto Sara Sanson.