CaligoCentroDestra Exxx…Polzive!!! A Udine i Patrioti sottomessi alla Lega per salvarsi il deretano. Fontanini sfila ai meloniani la presidenza di Valentini. Pizzocaro esulta.

Ponti, ponteggi e fil di ferro, così si tiene in piedi l’impresentabile maggioranza di centrodestra a Udine. Per evitare che i due consiglieri Pizzocaro e Bortolin si trasferiscano all’opposizione, il sindaco ha chiesto e ottenuto dai poltronari di Fratelli d’Italia il sacrificio di una presidenza di commissione. E’ stata inserita nell’ordine del giorno del consiglio comunale di lunedì prossimo la richiesta di revoca di Marco Valentini, presidente della 3a commissione consiliare.

Col pretesto del passaggio da Autonomia Responsabile a Fratelli d’Italia, i firmatari della proposta, Bortolin e Pizzocaro, chiedono la revoca del presidente per liberare la casella in loro favore. Fontanini, impaurito dalle minacce dei due consiglieri di uscire dalla maggioranza, ha invitato il presidente del consiglio di Forza Italia, Enrico Berti, a calendarizzare per lunedì pomeriggio la proposta con votazione palese. Si tratta di un’operazione clamorosa che rivela lo stato di sottomissione di Fratelli d’Italia di Udine rispetto a Forza Italia e Lega. I patrioti, pur di salvare l’impresentabile assessora ai contenziosi e al disordine Net (Olivotto), cedono su tutto, e, per non irritare la Lega, assicurano il voto compatto anche sul consigliere Andrea Cunta che lunedì verrà eletto vicepresidente del consiglio coi voti dei meloniani.

I Benito Remix, pur di mantenere le poltrone rimaste, ingoiano pure la questione dell’assessora Manzan clamorosamente senza copertura consiliare. E si guarda al futuro nella speranza che si apra una sistemazione per qualche perdigiorno nel Cda della Net, oppure in funzione delle prossime comunali. Ma Udine non è Trieste e nemmeno Pordenone e il nome dell’aspirante del centrosinistra per il 2023 è di gran livello. Fontanini Game Over.