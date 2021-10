Il caso Alessandro Barbero contro il Green Pass

Alessandro Barbero, fino a ieri il più grande comunicatore-divulgatore del Paese, oggi non lo è più. Il «prof» che tutti gli studenti vorrebbero avere, il nipote intelligente di Piero Angela, un campione della scuola, salvatore dei nostri figli che studiano sui suoi podcast, ha inopinatamente ventilato un leggerissimo dubbio sull’imposizione del Green pass in Università, ed è scivolato dall’Empireo degli intellettuali al Purgatorio: «Vade retro, Barbero!», «Ma cosa sta dicendo!?». «Scandalo!». «Una persona così a modo…». «Da lui non ce lo saremmo mai aspettato». «Si è rimbecillito!». «Peggio: è diventato di destra…». Andare contro il Green Pass è andare contro il sistema.