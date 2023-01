TricoloreFrullatore Exxx…Polzive!!! Direttivo dei BenitoRemix a Udine. Candotto e Rizzetto rompono l’alleanza col centrodestra: A San Daniele i Patrioti contro la Lega. Fedriga infuriato.

Il direttivo di Fratelli d’Italia riunito ieri sera a Udine ha certificato lo strappo dei meloniani con la Lega di Fedriga. Se alle regionali l’alleanza è salda (raggiunta anche a Sacile con la candidatura unitaria di Carlo Spagnol), non si può dire altrettanto per le comunali. In particolare a San Daniele del Friuli il cui sindaco Pietro Valent, responsabile provinciale enti locali del Carroccio notoriamente molto vicino a Fedriga, è costretto a subire le intemerate degli infiammati di Fratelli d’Italia poiché, alle prossime elezioni del mese di aprile, hanno annunciato la partecipazione con un proprio candidato sindaco (Pierluigi Molinaro?). Dai rimbalzi ufficiosi emersi ieri sera il progetto sarebbe già ben avviato. Lo scombinato telaio elettorale dovrebbe saldarsi attorno alle insegne di una lista col simbolo di Fratelli d’Italia e alcune civiche di contorno. Per la compilazione delle liste, fra gli altri, è stato contattato l’ex candidato sindaco di 5 anni fa Leonardo Della Rosa. A lui il compito di formare una civica a corredo di quella dei BenitoRemix collinari. Registi dell’operazione l’ex leghista Barberio (stampella indiretta del sindaco di centrosinistra di Fagagna Chiarvesio) e l’ex missino di lunga data Turridano (membro del Comitato esecutivo della Comunità Collinare). Di fronte a questo harakiri il centrosinistra si trova inaspettatamente favorito e, dopo 5 anni di centrodestra, potrebbe riconquistare clamorosamente il comune. In quanto alla riunione del direttivo di ieri sera, sono stati definiti alcuni particolari riguardo alle candidature. Entro fine mese, i nomi corredati dai certificati penali e dall’attestato dei “carichi pendenti”, dovranno esser presentati al segretario provinciale Gianni Candotto. Al fotofinish ha dato la propria disponibilità il responsabile del Medio Friuli, Simone Mauro. Da piazza dell’Unità a Trieste, Fedriga sta seguendo con molta attenzione le fasi pre elettorali dei meloniani soprattutto gli sviluppi sul presidio leghista di San Daniele.