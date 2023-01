LevaCandreva Exxx…Polzive!!! Il re della mazzetta condannato dal Tribunale di Udine a 5 anni di gattabuia. E’ accusato di aver ricevuto golosi benefit dalla friulana Pilosio Spa per aver commercializzato ponteggi.

Lui è Michele Candreva celeberrimo ex funzionario al ministero del Lavoro di 62 anni e residente a Roma condannato dal Tribunale di Udine a 5 anni di reclusione con l’accusa di corruzione per avere ricevuto mazzette dalla friulana “Pilosio spa” tra il 2012 e il 2016. Il funzionario “vendeva” le sue entrature in cambio di mazzette, benefit, viaggi, resort, vacanze e ristoranti di livello. Nel caso della “Pilosio”, quando Candreva era coordinatore delle commissioni Opere provvisionali, aveva ricevuto 25.600 euri per far ottenere alla società di Tavagnacco (Ud) il via libera alla commercializzazione di ponteggi industriali e civili. Ma il caso friulano non è isolato. Uno dei più clamorosi è stato quello scoperto dal Nucleo della Tributaria di Piacenza nel 2017. I finanzieri lo avevano arrestato dopo aver scoperto un traffico di tangenti, soggiorni in hotel di lusso, buoni benzina, biglietti Frecciarossa, pranzi e cene in ristoranti, in cambio di facilitazioni nell’ottenimento di abilitazioni per una società titolata a rilasciare certificazioni di idoneità su attrezzature di lavoro. Le indagini si erano concluse con l’arresto del dirigente Candreva e di un imprenditore piacentino di 73 anni, Leone Pera. Il funzionario suggeriva, o addirittura provvedeva di “suo pugno” alla falsificazione dei curricula dei tecnici stessi, mediante l’inserimento di patrimoni culturali ed esperienze professionali mai effettivamente conseguite. In particolare, sono stati alterati curricula di ingegneri aspiranti verificatori, mediante l’aggiunta di copiose verifiche mai effettuate. L’incremento del bagaglio culturale e professionale era requisito necessario per ottenere l’abilitazione. A “titolo di ricompensa”, il funzionario ministeriale aveva ottenuto dal 2011 in poi 15 mila euro in contanti, 22 soggiorni due hotel di lusso per circa 3mila euro, biglietti per i treni Frecciarossa per 1600 euro, buoni benzina per 3mila euro, e poi pranzi e cene durante la permanenza nella nostra città. Tutte queste spese venivano fatturate dall’azienda piacentina.