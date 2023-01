NobisAedis Exxx…Polzive!!! Ci facciamo sempre riconoscere: La cooperativa friulana che accoglie migrantes finisce arrostita su Rete 4.

Dopo che su questo presidio di birbanti sono stati pubblicati i bilanci, gli assetti societari, indagini dei Nas e la cronaca dell’incendio della struttura di Pasian di Prato costato la vita un giovane straniero; il caso della Cooperativa Aedis di Pasian di Prato è finita su Rete 4. Ieri sera, durante la trasmissione “Fuori dal coro” condotta da Mario Giordano, l’inviato in Friuli Tommaso Mattei, ha spiegato come funziona il sistema dell’accoglienza minori non accompagnati gestito dalla cooperativa del presidente Michele Lisco. Le città sono al collasso ma c’è qualcuno che si arricchisce sulla pelle dei poveri migrantes, per di più minori. Al netto delle impressioni rilasciate dagli ospiti, Mattei ha provato a chiedere al presidente Lisco come mai in così poco tempo gli utili della società siano saliti dai 27.928 euri del 2018, a 1 milione 306mila euri del 2021. “Come ha fatto in soli 4 anni a passare da un utile di 27.928 mila euri a 1 milione e 306 mila euri dello scorso anno?”. Lisco non risponde. Anzi replica all’inviato Mattei: “Lei come ha fatto ad attrezzarsi così bene per rompere le palle alla gente? mi lasci in pace”. Friuli bel suol di bisness.