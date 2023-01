LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Un uomo solo contro due donne per la guida della Lega provincia di Udine. Data 18 febbraio all’ente fiera. Entro fine mese il congresso cittadino: Laudicina contro Franz. Mistero Codroipo.

Oggettivamente la vista è seducente: in Friuli la Lega è in mano alle donne. Lizzi, Zilli, Bubisutti, Domini, Laudicina, Spagnolo, Bernardi… guidano con costanza e qualche testacoda il partito nella provincia di Udine. Il tratto femminino è emerso ieri sera nella riservatissima riunione che i vertici provinciali hanno convocato nella sede di Reana del Rojale. Ordine del giorno candidature al congresso e scadenze delle sezioni comunali. Per il provinciale la disputa si limita a 3 nomi: Bosello, Bubisutti e Marilena Domini. Data 18 febbraio e luogo delle assise lo storico presidio leghista: l’ente fiera di Torreano di Martignacco. Può essere che la contesa si riduca a due contendenti, Bosello e Bubisutti visto che ieri sera la Domini era assente e sostituita dal consigliere comunale di Fagagna Cecone.

Dal canto suo, Bosello si dichiara entusiasta ed è convinto di ottenere un grande risultato. In realtà nel dopo vertice, molti partecipanti ritenevano convincente la sua proposta. Lunga esperienza, 33 anni di militanza, un pò sopra le righe, potrebbe risultare la persona adatta a unire le varie anime inquiete del Carroccio se circondato da un direttivo di buon livello. Aurelia Bubisutti, già deputato nella scorsa legislatura tiene a precisare che a lei le è stata chiesta la disponibilità e solo per dovere di scuderia si messa a disposizione. Molto in calo le possibilità della terza candidata, Marilena Domini. Le firme da raccogliere vanno da un minimo di 38 a un massimo di 60. Gli aventi diritto al voto sono 375. I lavori di ieri sera hanno fatto chiarezza anche sui congressi delle sezioni cittadine. In particolare quella di Udine. Entro fine mese (forse il 28) si andrà a eleggere il nuovo segretario cittadino. Il capoluogo friulano è diviso fra le due correnti, quella di Maurizio Franz e quella di Francesca Laudicina. A meno di aperture dell’ultimo minuto, si andrà alla conta.

Scintille campanilistiche invece fra Cervignano, Villa Vicentina ed Aquileia. Nessuno vuole una sezione unica, bensì divisi e contenti. Tutto tace a Codroipo dove la sezione è retta dall’ex salesiano Bozzini. Al nuovo segretario provinciale toccherà vistare la lista dei nomi dei candidati alle regionali del collegio di Udine.