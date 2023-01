FriuliMarcio Exxx…Polzive!!! Palazzinari in festa a Pasian di Prato (Ud): 4 attici strappati all’housing sociale e messi in vendita a 280mila euri l’uno. Registi: Tosolini, Pozzo, Del Forno, Tilatti.

Da un progetto di alloggi popolari (in origine 37) sono stati ricavati 4 attici con vista su incrocio destinati al “libero mercato”. Valore sulla piazza, circa 280mila euri cadauno. Gli squali danzano su un affare da oltre un milione di euri. Chi sono gli animatori dell’iniziativa? Un ex assessore comunale, Lorenzo Tosolini, che portò in consiglio per primo la proposta di realizzazione degli appartamenti; l’impresario Rinaldo Tilatti; l’attuale vice sindaco e segretario particolare dell’assessora regionale Zilli, Ivan Del Forno, che ha proposto la recente modifica “furbetta” e il sindaco Andrea Pozzo che ha presieduto le delibere di giunta.

Un caso clamoroso di “Furbetti del quartierino” trasportato in riva al Cormòr spunta a due passi da Udine, nel cuore dell’impestato Friuli. Nel 2018, un ex assessore comunale (quello del senso unico più corto d’Italia), ora consigliere regionale, aveva avanzato la proposta in aula di realizzare 37 appartamenti residenziali destinati all’housing sociale e ricavati da una ristrutturazione edilizia a ridosso di un incrocio col più alto tasso di smog d’Europa: Santa Caterina di Pasian di Prato, costo totale dell’opera circa 5.550.000 euri finanziati dal cosidetto Fondo Housing Sociale Fvg. Il piano attuattivo comunale (PAC) venne approvato dal consiglio con 14 voti favorevoli, e fu osteggiato da solo 3 consiglieri di minoranza: Tarcisio Rossi (contrario), Daniele Pala (astenuto) e Giorgio Ursig (astenuto). Le perplessità dei consiglieri comunali erano giustificate sia per le ripercussioni sul traffico veicolare (in relazione ai 37 appartamenti previsti), sia per l’innalzamento dell’altezza degli edifici da m.10,5 a m.12 (quando tutte le altre zone non si superavano gli 8 o al massimo i 10 metri e mezzo). Il piano venne approvato e il magheggio cominciò a prendere forma. Lo snodo era fissato in un documento dell’impresa Tilatti di data 13 settembre scorso, quando il titolare aveva chiesto la modifica della convenzione nei seguenti termini: il complessivo numero degli alloggi doveva passare dai 37 previsti ai 33 totali, di cui n. 8 dedicati al coabitare sociale, 21 all’housing sociale e 4 alloggi destinati al libero mercato. Per quale ragione l’impresa chiede la riduzione degli appartamenti da 37 a 33? la risposta giace nella delibera di giunta di fine anno in cui, su proposta del vice sindaco Del Forno, la Convenzione storica è stata modificata proprio per ricavare la golosa superficie destinata agli attici. Sui 33 alloggi totali (non più 37), 29 saranno destinati all’Housing Sociale e 4 destinati al Libero Mercato. Questi 4 faranno la fortuna degli squali. E’ prevista la loro trasformazione in 4 attici da mq 140 cadauno e costituiscono l’oggetto della proposta immobiliare che circola ormai da settimane in rete. Sono in vendita a circa 280 mila euri cadauno, prezzo “congruo” per un alloggio popolare. Pasiano pantano, Friuli infetto.