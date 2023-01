TerzoPoloFvg Exxx…Polzive!!! L’atlantico Alessandro Maran candidato presidente per la formazione di Rosato-DeMonte. A Tolmezzo Cristiana Gallizia passa nel gruppo misto.

Stranamente, malgrado l’ufficialità dell’iscrizione di Cristiana Gallizia con Fratelli d’Italia, colei che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Fabiola De Martino contro Vicentini non entra nel gruppo di Fratelli d’Italia del consiglio comunale di Tolmezzo ma farà parte del misto. La comunicazione è già stata inviata stamattina al sindaco e all’ufficio di protocollo. Al prossimo consiglio verrà formalizzato il passaggio da capogruppo della Lista “Insieme”, al misto.

Intanto, sul piano regionale si vanno profilando i nomi di coloro che dovranno guidare le rispettive coalizioni. Fedriga è blindato da mesi. Resta una piccola incertezza sul PD che pare orientato definitivamente su Massimo Moretuzzo. Molte incertezze sul Terzo Polo più i cittadini di Bruno Malattia. Tramontata l’ipotesi Agrusti, da alcuni giorni i vertici dei centristi friulani hanno puntato l’obiettivo su Alessandro Maran, autore di formidabili riflessioni internazionali su Il Foglio e ultimamente in libreria con il fortunato volume “Nello specchio dell’Ucraina”. E’ stato parlamentare con il PD e con Monti. Dice «E’ vero, mi stanno chiedendo di correre per il Terzo Polo come candidato presidente. Dovessi dare la disponibilità, tengo a precisare che la mia è una candidatura intesa come impegno civico. Siamo costretti a queste alternative per tenere aperta una prospettiva di alternativa ai populismi che attualmente sono incarnati dai peronisti che compongono l’attuale centrodestra e il centrosinistra. Il gruppo di cui io facevo parte con Lanzillotta, Ichino e altri, si era staccato dal Pd nel lontano 2013 quando ancora c’era Bersani e l’ultima speranza è svanita con Renzi. Bocciato il referendum è tramontato anche l’ultimo sigillo di una sinistra progressista. M’interessa – osserva Maran – la dimensione regionale perchè alimenta una prospettiva verso un passaggio idealizzato da quelle forze politiche che ancora hanno paura del futuro. La sinistra – prosegue Maran – se non è progressista non è sinistra. In quanto al centrodestra Fedriga, lui solo non basta per costruire una coalizione che tenga l’Italia ancorata all’Europa. Per esempio: i conservatori sono a favore o contro la libera concorrenza nelle concessioni balneari? la domanda chiave è questa. E se vogliamo parlare di integrazione economica non possiamo rinunciare a rincorrere la vera ricchezza del Friuli e dell’Italia: attrarre investimenti stranieri». Molto probabilmente questa campagna elettorale sarà ricca di altissime personalità e molto eterogenee fra di loro. Sarà da incorniciare.