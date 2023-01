CongressoPD Exxx…Polzive!!! Approvato il regolamento. Parte da Udine la corsa di Elly Schlein. Venerdì 13 in via Gemona il Comitato Fvg “Parte da noi” presenta la squadra.

«La direzione Pd ha approvato il regolamento che prevede anche il voto online alle primarie, ma solo per alcune determinate categorie di elettori. L’intesa è passata con un solo voto contrario e 9 astenuti. La direzione ha approvato anche la commissione congresso (due/terzi dei componenti, 20 su 29): i voti contrari sono stati 2 e gli astenuti 4. Via libera anche ai criteri di ampliamento dell’Assemblea Costituente, approvati con 1 contrario e 6 astenuti. La data di svolgimento dell’elezione della Segreteria e dell’Assemblea nazionale attraverso le Primarie è fissata per il giorno 26 febbraio 2023. Si voterà dalle 8.00 alle 20.00».

Intanto in Friuli nascono i primi comitati a sostegno della candidatura di Elly Schlein. Prima presentazione a Udine venerdì 13 gennaio al Caffè Caucigh di via Gemona. I sodalizi si chiameranno “Parte da noi!”. Presenterà le ragioni della candidatura di Elly Schlein il segretario dei Democratici progressisti udinesi Enzo Martines, che avrà al fianco Marco Craighero, consigliere comunale a Tolmezzo (comitato “Parte da Noi! – Tolmezzo Carnia”), Renata Bagatin (comitato “Parte da Noi! – Pordenone”), Anna Paola Peratoner, Sabrina Morena di Trieste; Francesca Colombi, assessora del Comune di Gradisca d’Isonzo, Federico Buttò, attivista lgbtiq (comitato “Parte dai Noi! – Trieste con Elly Schlein”). “La candidatura di Elly Schlein – fanno sapere dall’organizzazione – è l’unica a dare un contributo rilevante alla ricostruzione del campo progressista per il Paese e per questa regione; un campo rinnovato e credibile, che non si adagia ad accettare l’esistente, in grado di esprimere una netta scelta a favore di giustizia sociale, climatica ed economica. Il percorso proposto da Schlein ha la potenzialità di ridare forza e prospettiva all’opportunità di costruire una visione alternativa di società, riaccendendo passioni e partecipazione popolare. Quella di Schlein è una candidatura collettiva, che invita tuttei noi ad essere il motore del cambiamento che vogliamo. Perché, quest’ultimo, “parte da noi”.”