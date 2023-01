TiepoloFerito Exxx…Polzive!!! La Guardia di Finanza sequestra un quadro tarocco dell’autore degli affreschi del palazzo Patriarcale di Udine.

Giambattista Tiepolo è considerato un artista “adottato” dal Friuli vista la formidabile teoria di affreschi che abbelliscono il palazzo Patriarcale di Udine. Tra il 1726 e il 1729, su commissione del patriarca di Aquileia, Dionisio Dolfin: Tiepolo decorò la volta dello Scalone d’Onore con la Caduta degli Angeli Ribelli, la Galleria degli ospiti con storie tratte dal Vecchio Testamento e infine la volta della Sala Rossa con il Giudizio di Salomone. Imperdibili. Sta di fatto che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione ad una serie di perquisizioni legate alla messa in vendita di un quadro attribuito a Giambattista Tiepolo ritenuto falso e dunque sottoposto a sequestro. Nell’ambito della citata attività di analisi è stata posta attenzione su un’opera d’arte attribuita al celeberrimo artista, posta in vendita tramite una Casa d’Aste piemontese. Il dipinto circolava nel mercato dell’arte da oltre tre anni, passato più volte di mano in mano da antiquari, galleristi, restauratori, collezioni privati fino a che è stato fatto emergere sul mercato ufficiale per mezzo di una casa d’aste. Si tratta dell’opera “L’Apollo con lo scudo”, dipinto ritenuto contraffatto, che è uno “spolvero d’affresco” cm. 50×60 utilizzato quale lavoro preparatorio per la realizzazione di un affresco, tecnica pittorica per la quale l’artista è considerato un maestro. L’elemento peculiare che ha insospettito i Finanzieri è stata la presenza di più accrediti di autenticità rilasciati, sotto forma di relazioni peritali, da esperti d’arte defunti: certificazioni che, per esperienza investigativa, sono spesso utilizzate da falsari e trafficanti d’arte per autenticare dipinti di pregio o comunque per celarne l’illecita provenienza.