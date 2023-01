CampoSinistro Exxx…Polzive!!! Pd-5Stelle verso l’accordo per le regionali Fvg. Escluso il Terzo Polo. Oggi attesa la conferma dei grillini. I sindaci di Tavagnacco e Martignacco si sono dimessi. Casali, Martignacco, sarà candidato alle regionali col Patto. Lirutti con la Lista Fedriga.

Dopo i sindaci di Valvasone e Polcenigo, anche i primi cittadini di Tavagnacco e Martignacco si sono dimessi.

Non meno di 4 mesi fa Pd e Cinque stelle se le davano di santa ragione. Fra scatole di tonno e riferimenti a Serracchiani le sportellate erano violentissime, ad ogni passaggio elettorale. Oggi, misteri della politica, stanno procedendo verso l’abbraccio per le regionali. Ci sono stati i primi avvicinamenti e ieri, le due forze politiche hanno reso noto che c’è stato un importante passo avanti sul fronte programmatico per le regionali 2023. Se per il partito di Conte il candidato presidente non è una priorità e andrà discusso dopo aver condiviso il programma, per il Pd l’indicazione su Massimo Moretuzzo sembra ormai definitiva. La conferma arriverà la sera di lunedì 16 gennaio data fissata per la convocazione dell’assemblea regionale. Nel frattempo Pd e Cinque Stelle (per voce di Renzo Liva e Luca Sut) hanno rilasciato un documento congiunto in cui confermano che «tra Pd e M5S si è svolto il primo confronto (domenica 8) su temi programmatici, inclusi i dieci punti proposti dal movimento. Durante l’incontro, non sono emersi motivi ostativi a proseguire il confronto, ci renderemo parte attiva per allargare il dialogo alle altre forze civiche e progressiste, preso atto che il Terzo polo non risulta interlocutore». La chiave di volta è proprio l’abbandono del Terzo Polo di Rosato che, dopo aver incontrato la settimana scorsa Zanon, Zalukar e Nicoli, si è visto chiudere la porta dal PD.

Intanto, l’ebbrezza delle regionali sta provocando grandi ribaltamenti nei comuni. Dopo Valvasone e Polcenigo, anche il sindaco di Martignacco si è dimesso. Gianluca Casali abbandonerà l’esperienza amministrativa, scadenza naturale ad aprile, per tentare la corsa verso Trieste. Sarà candidato come capolista con il Patto per l’Autonomia di Moretuzzo. Il centro destra affila le armi per la corsa al municipio e spunta il nome di Giuseppe Mattiussi candidato sindaco. Casali, dal canto suo non ha fretta e assicura di aver già pronta una lista di giovani under 35, oltre alla squadra già rodata in questi 5 anni. Il nome del sindaco fra pochi giorni.

Come noto da tempo, anche Lirutti, sindaco di Tavagnacco, si è dimesso ieri sera. Correrà alle regionali con la Lista Fedriga. La guida del comune sarà affidata per due mesi al vice sindaco; si andrà al voto anticipato ad aprile.