SonoCristiana Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia ingaggia l’ex sahariana Gallizia, la consigliera comunale di opposizione al centrodestra di Tolmezzo. Dispetto a Baritussio.

Montagne russe da far mancare il fiato in Alto Friuli. Fratelli d’Italia, nel quadro della verniciatura alla diligenza per le regionali, ha ingaggiato Cristiana Gallizia, ex direttrice del centro trasfusionale di Tolmezzo e consigliera comunale di centrosinistra nel capoluogo carnico. Alle comunali di sei mesi fa era in lista con la candidata sindaca Fabiola De Martino e contro il candidato sindaco del centrodestra Roberto Vicentini. E’ una stranezza che sta creando gran confusione tra gli elettori della Carnia in quanto, dovesse presentarsi alle regionali coi Benito Remix nel collegio dell’Alto Friuli, la lista rischierebbe di raccogliere ben pochi consensi. Un salto della quaglia incomprensibile e poco aderente allo spirito che anima il partito della Meloni in cui la coerenza di restare in una coalizione è un valore decisivo per i patrioti. Ma il sospetto che vi sia una regia lontana dalla conca tolmezzina, è confermato dal fatto che Gallizia, (lista “Insieme”), sia iscritta nella sezione di Udine e non in quella del capoluogo carnico. Non è nemmeno una novità che lo stesso sindaco Vicentini e la consigliera comunale di maggioranza Laura Tosoni (direttivo di Fratelli d’Italia), non siano entusiasti che un’esponente di centrosinistra sia stata scelta per entrare in lista con Fratelli d’Italia e con la funzione di rappresentare la Carnia a Trieste. Al vertice di stasera, oltre al caso Lauco, quasi certamente i carnici chiederanno delucidazioni in merito alla discesa in campo di Cristiana Gallizia. Il sindaco Vicentini avrebbe già in mente il nome del cavallo vincente di Fratelli d’Italia da far correre alle regionali. Nel mentre, i consiglieri comunali di Tolmezzo, si chiedono come possa far coincidere una doppiezza politica clamorosa: alle regionali con i BenitoRemix e in comune contro il sindaco di centrodestra Vicentini. Montagne russe.