PolverieraCarnica Exxx…Polzive!!! Imboscata della Lega contro Fratelli d’Italia: 7 consiglieri del comune di Lauco (Ud) si dimettono. Sciolto il consiglio. Elezioni anticipate il 2 aprile.

Il vice sindaco Cimenti, della Lega, ha guidato la fronda dei dimissionari contro il sindaco Dionisio di Fratelli d’Italia. 6 consiglieri di maggioranza e 1 di opposizione (Kascy Cimenti, Elisa Durli, Adami Pierina, Concina Elia, Franco Gressani e Stefania Del Negro di maggioranza. Per la minoranza, Adami Anna), hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale di Lauco, piccolo centro nel cuore della Carnia. Il blitz improvviso e inaspettato ha provocato la decadenza delle funzione del sindaco Olivo Dionisio e la nomina del commissario. Elezioni anticipate di un anno ai primi di aprile. Il sindaco è iscritto a Fratelli d’Italia mentre il vice, Kascy Cimenti, è appartenente alla Lega per Salvini premier. Se i killer sono i 7 consiglieri, chi è il mandante? lungo le valli serpeggia un sospetto: fulmini e saette all’interno del centrodestra a ridosso delle regionali. Il sindaco Dionisio ha già annunciato che si ricandiderà. “Avrò una nuova squadra con più preparazione e non composta da pedine pilotate dall’esterno”. Inevitabile che la questione “Lauco” sarà presa in considerazione questa sera al direttivo di Fratelli d’Italia.