PolverieraFriuli Exxx…Polzive!!! Petardi in rete contro la candidatura di Maurmair coi BenitoRemix. Capozzella: “Ottima scelta, con quelli che non vogliono l’insegnamento del friulano a scuola”. Il sindaco è presidente della Comunità linguistica Friulana.

Markus Maurmair sindaco di Valvasone-Arzene e Mario Della Toffola sindaco di Polcenigo, hanno reso noto che oggi daranno le dimissioni dalla carica di sindaco per candidarsi alle regionali con la lista di Fratelli d’Italia. Pertanto i due municipi andranno al voto ai primi di aprile. Il sindaco di Valvasone-Arzene ha informato gli elettori con un annuncio diffuso sul suo profilo Facebook. I commenti non sono mancati, alcuni positivi, altri molto critici. Il consigliere regionale Capozzella dei 5Stelle rileva: “Con quelli che non vogliono l’insegnamento del friulano a scuola (senatore Menia). Ottima scelta. Coerente”. La presidente del comitato Pari Opportunità, Dusy Marcolin ricorda il passato del sindaco: “Bentornato a casa, si può dire?”. Di parere diametralmente opposto e molto critico il lettore Oscar Olivo: “Markus…i soldi… i soldi. Tu e Moretuzzo, quanta brava gente che ci ha creduto avete fregato e tradito. E c’è ancora qualcuno che crede a quello che hai scritto? Hai la faccia pulita ma la coscienza sporca”. Il dito sulla piaga dell’autonomismo lo infila Adriano Dreussi: “Come si fa a conciliare l’autonomismo con la partecipazione alle elezioni regionali con Fratelli d’Italia?”; di rimando, Katia Odorico fa notare: “W la coerenza…Lega, Patto, FDI…mah… E con la carica di Presidente della Comunità Linguistica Friulana, come la mettiamo? Mi auguro abbia almeno lì la coerenza di dimettersi!“. Fra le altre cose Maurmair non ha mai preso una posizione netta contro l’ampliamento della Kronospan in zona industriale Ponte Rosso e mantiene ottime relazioni con il ducetto della Delizia Agrusti. Siamo solo agli inizi della madre di tutte le elezioni eppure la tensione è già alle stelle. Oggi dovrebbe dimettersi anche il sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti (Lista Fedriga), mentre Michele Leon (sindaco di San Giorgio della Richinvelda, LegaSalvini) attenderà il 28/29. Indipendentemente dalla data delle dimissioni di Leon, il comune andrà comunque al voto ai primi di aprile. Si attende la conferma della data di Francesca Papais (Zoppola) e di Marcello del Zotto (Sesto al Reghena), ambedue potrebbero partecipare alle regionali col PD. Emiliano Canciani, sindaco di Reana del Rojale, qualora sciogliesse la riserva, si dimetterà tra il 25 e il 29 gennaio. Il sindaco di Capriva (Lista Fedriga), non è soggetto alla tagliola delle dimissioni in quanto il comune è al di sotto ei 3.000 abitanti. Mario Anzil, sindaco di Rivignano-Teor, si dimetterà fra il 27 e il 29 gennaio per lasciare in carica la vice sindaca Vanessa Vello.