RiccardiPresidente Exxx…Polzive!!! Il futuro dell’assessore agita la campagna elettorale. L’Identità: “Alla Croce Rossa Italiana per il dopo Rocca in campo Riccardi”.

L’ipotesi è lanciata su “L’identità domenicale” del direttore Tommaso Cerno. Il passaggio chiave di Domenico Pecile è il seguente: “… ci sarebbero alcuni ostacoli statutari che potrebbero mettersi di traverso nei confronti di Riccardi. Ma nulla, nel mondo della politica è insormontabile”.

“Su queste pagine, a commento dell’intervista a Riccardi pubblicata da “Il Piccolo” il 28 dicembre scorso, si scriveva, a proposito degli impegni ipotizzati sul suo futuro “…fuori dal Fvg”. «Qualcuno ipotizza, giusto per non escludere niente, un incarico di livello nazionale in Croce Rossa. In tal caso Fedriga, sempre se dovesse fare il bis, dovrà rivedere radicalmente la nuova giunta…». Alla domanda se gli piacerebbe guidare la nuova Newco che nascerà dallo scioglimento di Autovie, Riccardi aveva risposto: «È il mio lavoro, ma non voglio fare ipoteche. Il mondo è grande, credo di avere un solido curriculum, ora pure arricchito. Non mi sento di escludere niente, compreso un impegno fuori dal Fvg». Ecco il passaggio che oggi viene inquadrato da Domenico Pecile sul quotidiano diretto da Tommaso Cerno, che osserva: “Francesco Rocca, candidato presidente della regione Lazio per il centrodestra, lascia scoperta una poltrona nel puzzle delle nomine che contano e che sono un banco di prova molto importante per il premier Meloni”. La poltrona di peso lasciata vuota da Rocca è quella di Presidente della Croce Rossa Italia. “Una poltrona ambita – scrive Pecile – per un posto chiave soprattutto dal punto di vista politico. E tra i nomi della toto successione spunta anche quello di Riccardo Riccardi, vice presidente della giunta Friuli Venezia Giulia. Ipotesi tutt’altro che remota, anche se per questi primi mesi, in attesa della nuova nomina è probabile che la CRI si affidi a un commissario. Pur in presenza di eventuali ostacoli – aggiunge Pecile – che potrebbero mettersi di traverso, nulla è insormontabile. Di fatto, Riccardi ha tutte le credenziali per fare un salto nell’agone nazionale in un settore a lui particolarmente caro. Presenzialista, riservato, estremamente diffidente con colleghi e media, ha dato prova di sapersi muovere con grande astuzia e altrettanto tempismo e fiuto politico. La sua bravura – conclude Pecile – è quella di farsi trovare al posto giusto al momento giusto”. Rumors dal palazzo dando molto credito alla notizia, magari non di realizzazione immediata. Riccardi potrebbe restare nella giunta Fedriga per i primi mesi e poi fare il grande salto nazionale. A chi toccherà la delega al più impegnativo assessorato e “pericoloso” della prossima giunta? Chi sarà il più sgamato e capace di evitare le imboscate? Fosse così la prossima giunta sarebbe certamente rivoluzionata rispetto a quella attuale.