GiustiziaMalata Exxx…Polzive!!! Un caso da “Fuori dal Coro” a Codroipo: Inquilino non paga l’affitto da 28 mesi. Il debito salito a 80mila euri. Vani i tentativi dei legittimi proprietari di impadronirsi dell’immobile.

Quanti sono in Friuli i proprietari di immobili che, malgrado i tentativi dell’autorità giudiziaria, non riescono a liberarsi degli abusivi che non pagano l’affitto? Il caso di Codroipo.

La società proprietaria dell’immobile denominato “Pizzera Ali Babà” con annesso appartamento a uso foresteria, pur di tentare di rientrare in possesso del bene e sperare che l’inquilino, di origini straniere, se ne vada, ha rinunciato a un credito di circa 80mila euri. Nulla da fare, impossibile cacciarlo. Nemmeno con una sentenza del Tribunale del 12 settembre scorso in cui veniva sottoscritto il verbale di conciliazione. Chi garantisce il diritto alla proprietà privata in Italia? Un clamoroso caso di occupazione abusiva sta scuotendo il Medio Friuli, uno di quei casi narrati e denunciati ripetutamente dalla trasmissione Tv di Mario Giordano, “Fuori dal Coro”. Locatari intoccabili e disinvolti che mandano fuori di testa i legittimi proprietari. In Italia il proprietario che si imbatte in una situazione di questo genere, finisce macinato da un tritacarne burocratico spaventoso. Ma il caso del comune del Medio Friuli, è ancora più complesso in quanto si tratta di un inquilino che occupa un locale ad uso commerciale (Pizzeria Ali Babà) e l’appartamento ad uso foresteria. L’elenco delle scadenze non pagate dalla società che gestisce l’impresa commerciale con annessa abitazione, ha raggiunto il numero impressionante di 28 mensilità: 4 mesi del 2020; 12 mesi del 2021 e del 2022. Totale oltre 80mila euri. Il 12 settembre scorso le parti avevano trovato un accordo (a favore dell’inquilino di origini straniere) presso il Tribunale di Udine in cui la società proprietaria, pur di risolvere la controversia, rinunciava al credito di circa 80mila euri in cambio l’inquilino si obbligava a restituire ai legittimi proprietari, entro il 31 dicembre 2022, gli immobili occupati. Promesse da marinaio, titolari disperati e stracciato il diritto alla proprietà privata. Infatti, l’inquilino con famiglia dispone ancora degli immobili altrui. Alla beffa si aggiunge l’arroganza tipica dei debitori che disprezzano il diritto di proprietà, un connotato delle moderne società democratiche liberali. Un diritto che forse più di qualsiasi altro, interpreta uno dei fondamentali bisogni dell’uomo, quello della facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Solo alcuni anni fa il conduttore di “Fuori dal Coro” Mario Giordano aveva suggerito ad alcuni parlamentari di proporre una legge molto chiara e decisiva sul tema: «Chi risulta legittimo proprietario di una casa deve poterne entrare in possesso in qualsiasi momento a meno che nella casa non ci sia un inquilino con regolare contratto d’affitto e con tutte le rate debitamente pagate». Stato malato, proprietario coglionato.