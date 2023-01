LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Budai inaugura il Polenta-Tour Elettorale. Dopo il galà al matrimonio di Cerno-Balloch, tappe in tutto il Friuli. Il sindaco Mario Anzil affida alla vice Vello la guida del comune fino al 2024. Lodo Marchetti in Fratelli d’Italia: Lunedì sera direttivo a Udine.

C’è una foto che circola ai piani alti della Lega ed è quella del segretario Salvini che incorona Budai come Re della tradizionale pietanza. La foto è stata scattata il mese di settembre scorso a Marano Lagunare. In Lega i simboli valgono più di qualsiasi medaglia e per Salvini, maniacalmente legato alla gastronomia del Nord, la polenta è un valore quasi religioso, al pari del rosario; perciò, visto che la campagna elettorale ha raggiunto il pieno ritmo, Budai si conferma infaticabile stratega elettorale avendo già toccato tappe decisive per la sua campagna elettorale. Dopo Marano, ha partecipato a una manifestazione benefica a Udine, ha deliziato i partecipanti al matrimonio di Cerno e Balloch a Cividale e la sera dell’Epifania ha richiamato oltre 300 persone a Gonars (Fauglis). Il sindaco Boemo gli ha fatto gli onori di casa e molti amministratori (Ilaria Panizzolo consigliere comunale di Palmanova) sono rimasti rapiti dal profumo della specialità friulana. Alberto Budai, da fedelissimo della Lega, tenterà il bis nella lista del Carroccio. Non sono i tempi di 5 anni fa (57mila voti nel collegio di Udine; 147 mila in tutta la regione), tuttavia il presidente di commissione potrà giocarsi il bis con gli uscenti Bordin, Spagnolo, Miani, Zilli e Tosolini.

Oltre alla Lega l’attenzione degli addetti ai lavori è puntata, com’è ovvio, su Fratelli d’Italia. Il primo partito in Italia è alle prese con la scelta dei candidati che devono garantire molte preferenze per poter mantenere i livelli di gradimento nazionali. Lunedì sera si riunirà il direttivo a Udine in borgo Grazzano, all’ordine del giorno l’interpretazione delle regole per le candidature. Il nodo da risolvere è quello di Fabio Marchetti, condannato in primo grado a due anni di carcere per calunnia. Secondo il brocardo vergato da Giorgia Meloni, quel tipo di reato viene definito come “infamante”. Tuttavia Marchetti, sostenuto dal fidatissimo Di Natale, sta compilando la lista dei suoi potenziali elettori. Obiettivo 2.000 preferenze. Il Medio Friuli diventa l’area con la più alta concentrazione di candidati in lista. E’ di oggi la notizia che il sindaco di Rivignano-Teor Mario Anzil potrebbe dimettersi il 27/28 gennaio dando così la possibilità alla vice sindaca Vanessa Vello di portare il comune al voto nel 2024. Stesso discorso per il sindaco di Reana del Rojale Emiliano Canciani che, per evitare traumi di natura amministrativa, affiderebbe, nel caso di candidatura, la guida del comune alla vice sindaca Anna Zossi. In questa ipotesi si andrebbe alla scadenza naturale del 2024. Infine una conferma, sempre in Fratelli d’Italia. Lunedì sera, nel corso del direttivo di Udine, il decano della destra in Friuli, Marzio Giau, annuncerà la sua candidatura alle regionali. La madre di tutte le elezioni.