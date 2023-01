ManicomioElettorale Exxx…Polzive!!! Il centrosinistra come l’asino di Buridano: A Udine no fisso dei 5 stelle al Pd e De Toni. Alle Regionali col Pd e Moretuzzo. In città spunta la candidatura a sindaco di Ivano Marchiol.

A furia di cortocircuiti e scariche elettriche la corrente è ormai esaurita. In breve: A Udine il Pd viene scaricato dai 5 stelle per via della presenza el Terzo Polo che appoggia De Toni, A Trieste i 5 Stelle stanno per chiudere l’accordo col PD a sostegno di Moretuzzo. Terzo Polo e Cittadini non graditi in coalizione. Questo lo scenario che potrebbe delinearsi leggendo il resoconto che oggi viene dettagliato su “Il Gazzettino”. In pratica, dopo il passo indietro di Venanzi in favore di De Toni, il leader di Spazio Udine, Ivano Marchiol, potrebbe ampliare l’offerta dei candidati sindaco in città. Si dà per certa la sua candidatura dopo quella di Fontanini, De Toni e Salmé. La discesa in campo di Marchiol ha già trovato il sostegno in Matteo Polo di Open che assicura di aver avviato i primi negoziati. L’esponente di Open rende noto: “I contatti sono in corso, speriamo che si possa concretizzare l’alleanza”. Sempre secondo il “Gazzettino”, l’interesse per questa candidatura starebbe maturando anche tra i vertici dei 5 Stelle. Spiega Luca Sut: “In questo momento è certo il nostro NO a De Toni alleato col Terzo Polo. Quindi teniamo viva la possibilità di correre da soli, anche se vi sono interlocuzioni in corso con le civiche e con gli esponenti di Open”. In tal senso potrebbe concretizzarsi una clamorosa formazione a sinistra in contrapposizione al candidato De Toni che perderebbe in un sol colpo, i 5 Stelle, Open e i civici di Spazio Udine. Una cartolina elettorale inguardabile: A Udine la coalizione di centrosinistra si comprende del Pd, Terzo Polo e spurie della sinistra, esclusi i 5 Stelle. Alle regionali il centrosinistra classico potrebbe comprendere il Pd, 5Stelle, Articolo 1 e Open ma escluso il Terzo Polo-Cittadini. Come l’asino di Buridano. da che parte andare?

