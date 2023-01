Belìn Exxx…Polzive!!! Blucerchiati in lacrime. Il nostro Gianluca Vialli è morto.

Diceva sempre di non voler morire prima dei genitori, perché il pensiero di far star male i suoi cari lo distruggeva più della malattia che invece lo stava consumando. Girava con un maglione sotto la camicia, Gianluca Vialli, un modo – pensava lui – per evitare che gli altri si accorgessero di quel male, quella “cosa brutta di cui avrebbe voluto fare a meno” che gli stava togliendo peso e che alla fine ha vinto, portandoselo via a 58 anni.

A tre settimane dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic il calcio piange un’altra morte choc: l’ex attaccante eroe della Sampdoria degli anni d’oro, esordi con la Cremonese del suo cuore, campione con la maglia della Juventus, in campo e in panchina con il Chelsea, si è arreso al tumore al pancreas che dal 2017 aveva segnato drammaticamente il suo destino.

Luca si è spento in una clinica londinese, dove era stato ricoverato pochi giorni prima di Natale per l’aggravarsi delle sue condizioni: che la situazione stesse precipitando lo aveva fatto intuire anche l’addio alla Nazionale il 14 dicembre in cui aveva annunciato di dover lasciare ogni incarico in azzurro per curarsi. “Ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia” le sue ultime dichiarazioni pubbliche. Lasciando quell’Italia a cui aveva fatto ritorno per riunirsi all’amico di una vita, Roberto Mancini: loro i gemelli del gol in blucerchiato di nuovo insieme e a cui la vita aveva regalato altre emozioni forti. Culminate nell’europeo vinto a Wembley nel 2021 e racchiuse in una foto che è già storia: un abbraccio fatto di cuore e lacrime che racconta l’amore tra l’attuale ct e Vialli.