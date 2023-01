CividaleDucale Exxx…Polzive!!! La messa dello Spadone affascina la politica regionale. Monsignor Carlino cita Isaia: “Non posso tacere”. La Lega ignora il tallero gemonese dell’assessora Zilli.

Monsignor Livio Carlino (qui in foto col diacono Mario Pulvirenti) in una chiesa gremita di fedeli, ha citato il profeta Isaia per aprire il commento al Vangelo: «Per amore di Sion io non tacerò, e per amore di Gerusalemme, non mi darò riposo finché la sua giustizia non spunti come l’aurora e la sua salvezza come una fiaccola ardente». E, prendendola alla larga, ha ammonito la platea con queste parole: “Vedo che per interessi di parte i diritti primari attendono risposte concrete. L’immagine del buon pastore non può essere riferita solo a Cristo. Manca la vera umiltà -prosegue il Monsignor – Quante promesse abbiamo ascoltato, senza poi vederle mantenute? Non mi stancherò mai di reclamare attenzione verso le persone e il territorio». In molti hanno percepito un riferimento alla questione dell‘ospedale di Cividale (smentita poi, vedi intervista su pagina Fbook di Gianfranco Leonarduzzi), altri invece un appello ispirato alle parole di Papa Francesco in cui esorta i fedeli a costruire un mondo nuovo. In ogni caso, Riccardi, attento e rispettoso delle parole di Monsignor Carlino ha ribadito l’attenzione della giunta regionale per la questione sanitaria di Cividale: “Anche Cividale, come Gemona, avrà la riapertura del punto di pronto intervento, e un altro risultato importante sarà quello della riapertura delle Rsa dell’area del Palmarino-Palmanova. E’ un lavoro faticoso – ha osservato il vice presidente -, com’è faticoso ritornare alla normalità. Ma penso che ci stiamo riuscendo». Numerosa la presenza di amministratori e rappresentanti regionali e onorevoli. Oltre al vice presidente Riccardi, fra i banchi si sono notati, il presidente del consiglio Piero Mauro Zanin, i parlamentari della Lega Pizzimenti e Dreosto, del PD Tatjana Rojc; i consiglieri regionali Elia Miani, Franco Iacop, Mariagrazia Santoro e Giuseppe Sibau; il sindaco di Cividale Bernardi circondata dai colleghi Comugnaro di San Leonardo, Romanut di Drenchia, Fabello di Grimacco, Melissa Pulfero, Basaldella di Moimacco, Briz Remanzacco e Zani di Faedis.

Molto più sottotono la messa del Tallero di Gemona ignorata da gran parte della politica regionale, compensata dalla rumorosa protesta del Comitato in difesa dell’Ospedale che ha marcato stretto il cammino dell’assessora Zilli e della neo segretaria della sezione della Lega del gemonese Monica Ferragotto. Per questo motivo nessun esponente regionale o parlamentare si è avvicinato ai piedi del Glemine. Le rappresentanze erano limitate ai sindaci, oltre a quello di Gemona Revelant, in campagna elettorale per il secondo mandato, il corteo era animato dal sindaco di Montenars Sandruvi, di Osoppo Bottoni, di Artegna Marangoni e di Trasaghis, Stefania Pisu.