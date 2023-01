RivieraFoghera Exxx….Polzive!!! A Lignano il fumo del pignarûl prende la direzione del cemento: nel 2023 verranno realizzati nuovi siluri alti 40 metri. Devastare il Friuli.

Prima a Latisana, poi ad Aprilia Marittima infine a Lignano Sabbiadoro. Ieri sera la bassa friulana era illuminata dalle tradizionali “Foghere” epifaniche. L’evento più atteso era quello di Lignano dove il pignarûl è stato allestito sulla spiaggia di fronte a Terrazza mare. Migliaia le persone presenti che hanno atteso il responso sul futuro del Friuli. Secondo gli esperti «Il fumo ha virato leggermente verso i monti». Un segno evidente d’incertezza. Metaforicamente si tratta di un segnale che indica il destino della stazione balneare più importante della regione. Sarà l’anno di una nuova ondata cementificatoria. Sono già aperti i cantieri per innalzare silurti di cemento alti 40 metri. I piani comunali approvati lo scorso anno sono pronti per essere realizzati. Ai lettori di Leopost un piccolo “revival” sul tema. L’hotel Columbus di Sabbiadoro, a causa della sconsiderata altezza, ad una certa ora del pomeriggio e in piena stagione, copre una porzione di spiaggia. In via Latisana invece, il consiglio comunale (epoca Fanotto) ha approvato il piano comunale per la costruzione di un colosso alto circa 40 metri, si tratta del Babylon Tower intestato all’Immobiliare Estate dell’ucraina Signorio Svetlana. Sull’opera pende un ricorso al Tar che verrà discusso a metà aprile. La sconsiderata altezza del siluro rischia di ombreggiare tutte le attività ricettive circostanti. Il fumo non tradisce e il 2023 sarà l’anno del cemento. Devastare il Friuli.