TrapperInTrap Exxx…Polzive!!! Arrestato per detenzione di droga uno svalvolato di San Martino al Tagliamento. Un brano: Non pago l’iva ma pago la partita.

La Guardia di Finanza di Pordenone ha arrestato un giovane friulano musicista “trap” che deteneva nella propria abitazione di San Martino al Tagliamento, 13 dosi di cocaina, 37 grammi di ketamina, 14 grammi di marijuana e due flaconi di anfetamine. Gli stupefacenti sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo, tratto in arresto, è stato condotto, su disposizione dellaProcura della Repubblica di Pordenone, presso la Casa Circondariale di Udine. Il Trap è un genere musicale assurdo che trae spunto dal rap ma con testi che evocano la violenza o lo sballo. Per esempio: “La cocaina mi fa alzare l’asticella, non andrò mai in cella… Sto facendo presto, mai pagato escort… Non pago l’iva ma pago la partita”. Delirio.