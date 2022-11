GloryToBono Exxx…Polzive!!! Anna Cisint fuori dal coro: “Poco rispettoso del territorio”. Giuseppe Nicoli la fulmina: “Parole inopportune nel giorno del lutto”.

Nemmeno la morte di Giuseppe Bono ha tranquillizzato gli animi a Monfalcone. In mattinata la sindaca Cisint aveva diffuso un messaggio di cordoglio non spurgato dai difficili rapporti fra l’ex manager di Fincantieri e il sindaco leghista: “Bono – scrive la prima cittadina – si è dimostrato forse poco rispettoso delle ricadute e delle conseguenze che ne sono derivate per il nostro Territorio. In questo modo è stato disperso un patrimonio essenziale, quello della professionalità delle maestranze locali e dell’indotto delle imprese di fornitura, che è stato sempre il vanto della lunga storia dei nostri cantieri navali”. Giuseppe Nicoli, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale replica: “Parole inopportune in un momento luttuoso. Ricordo – aggiunge il consigliere – che non si può scaricare unicamente sul modello produttivo di Fincantieri la situazione che, negli ultimi 20 anni, ha stravolto il tessuto sociale della città di Monfalcone”. La sindaca non ci sta e ribadisce la sua posizione dettata dal “…Coraggio e dalla Coerenza. Non facile e non scontato. Sentire nell’animo da quale parte è giusto stare, senza convenienze. Non dimenticare da dove arrivi e quali valori ti ha insegnato la strada che hai fatto. Questo è, almeno per me. Quindi la schiettezza è la naturale conseguenza”. Traccia un ricordo molto affettuoso il sindaco di Trieste Dipiazza: «Ho perso uno dei miei più grandi amici della vita. Giuseppe Bono è stato un amico con cui ho condiviso e affrontato, anche recentemente, scelte importanti per la nostra città e il nostro territorio. Giuseppe Bono è stato e resterà sempre un cittadino onorario di Trieste».