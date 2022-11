LatrinaViaSpalato Exxx…Polzive!!! Il carcere di Udine cambia volto: si muore e si mangia cibo coi vermi. Protesta dei detenuti. Il garante organizza convegni con relatori ospiti in Hotel 4 stelle.

Il titolo del seminario organizzato un anno fa dal garante per i diritti dei detenuti riportava: “Via Spalato, il carcere cambia volto”. E i risultati si vedono.

Lunedì un giovane dominicano si è suicidato e stanotte, nella casa circondariale di Udine i detenuti hanno dato vita alla “battitura” la forma di protesta che consiste nel battere le posate sulle inferriate delle celle. A Udine, malgrado il garante per i diritti dei detenuti Franco Corleone organizzi un convegno ogni tre per due, la situazione è disastrosa. Dopo il suicidio del ragazzo domenicano di lunedì, ieri sera è scoppiata una nuova nuova protesta per denunciare la qualità del cibo servito (insetti e vermi) e le condizioni detentive della struttura di via Spalato (nel 2018 si suicidò un giovane pakistano e, due anni dopo, un’altro ragazzo venne trovato senza vita all’interno del carcere). Tuttavia, di fronte a una situazione così drammatica, il garante Franco Corleone, cui il sindaco Fontanini ha fatto campagna elettorale a seggio aperto in consiglio comunale, pone la convegnistica alla base del suo interesse per i carcerati. Un anno fa invitò una cinquantina di relatori che, per due giorni, si sono parlati addosso in sala Ajace. Molti dei partecipanti sono stati ospitati a spese del comune (circa 3.500 euri) all’Hotel Astoria. Tuttavia, il garante Corleone, non soddisfatto del seminario di novembre 2021, ha pensato di organizzarne un altro. Maggio 2022, titolo: “Carcere: Ripartire dalla Costituzione”. Sempre in in sala Ajace e con la partecipazione degli esponenti dell’associazione Icaro Volontariato Giustizia e l’associazione La Società della Ragione. Relatori in Hotel, detenuti in topaia.