Superbonus Exxx…Polzive!!! Poste Italiane sospende il servizio incentivi. In Carnia col 110 finanziati fienili e stavoli adibiti al ricovero del bestiame. Il caso Forni di Sopra.

Il caos Superbonus riportato oggi dal Messaggero Veneto, non pare interessi la Carnia e in particolare il comune di Forni di Sopra del sindaco Marco Lenna (querelante Leopost). La capacità fiscale è in esaurimento perciò le banche e le finanziarie sono diventate più parsimoniose e non accettano nuove istruttorie. A Forni di Sopra devono aver capito che la giostra stava terminando e, con un tempismo formidabile, il progettista Vanni Lenna, genitore del sindaco Marco ha inviato all’Azienda Sanitaria, Prefettura e Ispettorato del lavoro la richiesta di accesso agli incentivi statali previsti dal “Superbonus 110”. Gli interventi di efficienza energetica o antisismici sono richiesti per sistemare uno stavolo, adibito a fienile e stalla, che si trova a un metro dall’argine del Tagliamento. Nella richiesta viene specificato che l’immobile è definito “ad uso civile abitazione sito il località Pinei del comune di Forni di Sopra“. In realtà, a guardare l’edificio (vedi foto) dopo l’erosione del fiume, si nota il fienile sventrato e la stalla. E’ privo di acquedotto e di scarico fognario. La rete elettrica è stata collegata alcuni anni fa. Come fa un edificio ad essere considerato ad uso abitazione senza fognatura e acquedotto? Dove finisce lo scarico del water? l’immobile era stato acquistato un paio di anni fa per alcune decine di migliaia di euri dal signor Severino De Monte che dovrà giustificare la congruità del bonus rispetto al valore dello stavolo. A quanto ammonta l’intervento? Alle poste e alle banche devono aver capito che il superbonus era diventato una cuccagna e anche in Carnia si sono attrezzati. Per dare una parvenza di serietà all’intervento e per una strana combinazione di eventi è stato messo in sicurezza l’argine del fiume accanto allo stavolo. L’intervento si è reso possibile con i fondi del vaia. I lavori sullo stavolo sono quasi terminati.