CircoGorizia Exxx…Polzive!!! Panico in consiglio comunale: Il funambolico Zotti si presenta col naso da clown. La presidente Paoletti chiama gli agenti: Portato via dall’aula.

Nel 2014 a Udine i consiglieri del centrodestra in opposizione al sindaco Honsell si presentarono indossando nasi “alla Pinocchio” per denunciare, secondo il compianto Adrano Ioan, «tutto il dissenso su un progetto che toglie centralità a Udine e le fa perdere il suo ruolo». Il sindaco non chiese l’espulsione dei consiglieri e nemmeno chiamò la Polizia Locale. Ma a Gorizia, ex impero, non si scherza. E ieri pomeriggio sono andate in scena immagini da grande circo imperiale durante la seduta del consiglio comunale. L’abbrivio al teatro lo aveva fornito, alcune settimane fa, la presidente del Consiglio comunale Silvia Paoletti (59 preferenze) che aveva apostrofato come “pagliaccio” il consigliere Franco Zotti. L’ex candidato sindaco ha colto al volo la provocazione del presidente e ieri si è presentato all’adunanza con un fiammante naso da clown di coloro rosso. La presidente Paoletti durante l’appello ha ammonito il consigliere ricordandogli che col naso da clown non avrebbe potuto partecipare ai lavori. Zotti non ha fatto una piega e la presidente ha chiamato gli agenti della Polizia Locale che lo hanno trasportato di peso fuori dall’aula. Zotti ha solo commentato: “Lei è Moira Paoletti che, durante il penultimo consiglio, mi aveva definito pagliaccio. Io pagliaccio e lei Moira “. Ma l’ex candidato sindaco, abbandonato il folklore, tiene il punto sulla questione della sicurezza informatica e il caso scoppiato l’estate scorsa in cui tutti gli archivi informatici del comune sono stati oggetto di un attacco. L’opposizione vuole vederci chiaro e ha proposto una delibera di consiglio per istituire una commissione d’inchiesta sulla sicurezza informatica. Per questioni di natura “tecnica” è stata ritirata perché, secondo il segretario, la fase istruttoria sarebbe carente. Sia Zotti che la consigliera Fasiolo ritengono invece che su un episodio così grave, sia necessario fare chiarezza.