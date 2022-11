Giuseppe Bono è morto. Era stato defenestrato da Fincantieri con una telefonata. Rizzetto: “Addio a un grande dirigente italiano”.

Il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto cita una frase cara all’ex dirigente di Fincantieri: «Ho sempre obbedito allo Stato, non ai partiti». Addio ad un grande dirigente italiano. Riposi in pace Giuseppe Bono.

E’ morto stamattina l’ex amministratore delegato di Fincantieri. Aveva 78 anni, era nato a Pizzoni (VV) nel 1944. Prima di abbandonare la società navale Bono aveva lasciato sul tavolo dei successori una commessa da 4 miliardi. Fincantieri aveva avviato una trattativa con una delle compagnie da crociera più grandi al mondo, la Norwegian Cruise Line per la costruzione di sei navi per potenziare la flotta del colosso del settore. Bono era stato il regista di quell’operazione, l’ultima della sua gestione dopo il regno ventennale in Fincantieri. E l’incontro con Frank Del Rio, numero uno di Norwegian, accompagnato per l’occasione dalla consorte, è avvenuto lo stesso giorno del defenestramento di Bono dal colosso della navalmeccanica italiana. Qui la leggenda sovrasta la realtà perché c’è chi racconta che la notizia del siluramento a favore di Pierroberto Folgiero, nominato dalla Cassa Depositi e Prestiti, sia arrivata per telefono proprio mentre l’ex numero uno del gruppo stava trattando coi vertici della compagnia. Bono aveva lasciato il timone di Fincantieri il 16 maggio in favore di Folgiero. Il manager era componente del Consiglio generale di Confindustria ed è stato presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia.