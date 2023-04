TranelliD’Italia Exxx…Polzive!!! Colpo di testa finale dei BenitoRemix friulani. In Carnia danno indicazione di voto per il candidato del Pd; a San Daniele del Friuli al lavoro per sfilare il comune alla Lega e consegnarlo al centrosinistra.

Più che Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni bisognerebbe chiamarlo Coltelli d’Italia, visti gli ultimi episodi di sputtanamenti seriali che hanno coinvolto alcuni candidati (vedi Giau e Soramel) alle elezioni in Friuli. E la serie è destinata ad arricchirsi di ulteriori scivoloni che mettono a dura prova la tenuta del centrodestra evocata ieri da Fedriga e Tajani dal palco di Udine. Un paio di scorrettezze germogliate tra personalismi infantili e ruggini campanilistiche sono registrate nel cuore della Carnia (Lauco) e del Friuli (San Daniele). A Lauco, uno dei due candidati di centrodestra, il meloniano Stefano Adami, ha intavolato e pare aver raggiunto, un segretissimo accordo con il sindaco di Paluzza, Massimo Mentil, per le regionali. Mentil, va ricordato, è il candidato testa di lista del PD. Malgrado le rassicurazioni del commissario Zearo e gli incontri con i vertici locali di Fratelli d’Italia, nella cittadina carnica il candidato sindaco appoggia il Pd. L’altro aspirante è Kascy Cimenti, già vicesindaco nella precedente amministrazione che assicura ben più garanzie di chiarezza politica e nessun sotterfugio rispetto ad Adami. Un’operazione che, per inutile spregiudicatezza, è stata certificata anche a San Daniele del Friuli, città amata e decantata dal ministro Salvini ieri in visita e a sostegno del candidato sindaco uscente Pietro Valent. Ebbene, gli storditi BenitoRemix locali si sono mesi in testa di far perdere il comune all’uscente Pietro Valent, sindaco della Lega. Per farlo, hanno cercato un candidato sindaco degno erede del ventennio (lo aveva fatto sapere pubblicamente ad Aquileia di fronte a Donzelli) che si chiama Massimilano Verdini. Non avendo speranze (la madre, Celestina Tomat è candidata con Valent…) di fare risultato, l’unica ragione della candidatura è quella di consegnare il comune al centrosinistra. Tafazzi non saprebbe fare di meglio. Non c’è dubbio che di fronte a questo disordine organizzativo di un partito che ha dimostrato i limiti paurosi della propria classe dirigente, l’esito di lunedì sarà disastroso.