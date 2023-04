Acciaieria Exxx…Polzive!!! Benedetti spiega il progetto di San Giorgio che fa tremare Agrusti: il PIL del Friuli aumenterà del 16%.

Non si fanno le nozze coi fichi secchi. E’ questo in sintesi il pensiero della Danieli racchiuso nella pagina del Messaggero Veneto apparsa oggi. Sono elencati i benefici derivanti dalla realizzazione di una nuova acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Un passaggio è fondamentale per capire le differenze sostanziali fra Confindustria Udine e quella Alto Adriatico del piazzista della Delizia Agrusti. La provincia di Ud registra un Pil pari al 42,9%. Pordenone 25,7. Trieste 21,6 e Gorizia il 9,7. Il progetto dell’acciaieria di San Giorgio spingerebbe la provincia di Ud ad un ulteriore aumento del Pil fino a un 16%, pari a all’8% di quello regionale per un valore di circa 3 miliardi di euri. Dati impressionanti che inducono il ducetto della Delizia a costringere i suoi leccapiedi a manifestare contro la sua realizzazione. Ragioni strambe visto che Agrusti è uno dei più feroci sostenitori dell’ampliamento della Kronospan a San Vito al Tagliamento, ditta austriaca che produce pannelli di legno, ultima sua speranza di vita dopo il disastroso epilogo della Cimolai. Trovandosi con performance imprenditoriali di modesta entità, per Agrusti si rende necessario accelerare e favorire l’insediamento di una ditta estera nella zona industriale di San Vito al Tagliamento per far salire di qualche millimetro il Pil e fare concorrenza alle aziende friulane. E’ questo il principio dei vertici di Confindustria Alto Adriatico a corto di fatturato. Il progetto dell’acciaieria descritto da Benedetti va invece nella direzione di funzione sociale (col Pil salve le pensioni) ed economica di una zona industriale altrimenti sottovalutata. L’aumento del 16% del prodotto interno lordo in Friuli è un dato impressionante cui Pordenone e Trieste se lo sognano. Non si fanno nozze coi fichi secchi di Confindustria Alto Adriatico.