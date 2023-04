SfracelliD’Italia Exxx…Polzive!!! Clamorosa rivoluzione nel cerchio magico di “Sono una madre” Meloni. Malgrado Giau, salgono le quotazioni del friulano Rizzetto. Donzelli e Montaruli out.

Fonte “Tag 43”.

«Donzelli, dopo il caso Cospito, è entrato nell’ombra. Così come Montaruli, condannata per peculato, e il capogruppo alla Camera Foti. Resistono nel cerchio magico meloniano Fazzolari e Lollobrigida, mentre salgono Rizzetto, Filini e Liris. Ma se c’è chi scende nel borsino di Fdi, altri sono in rampa di lancio. Il sottosegretario con delega all’Attuazione del programma, Giovambattista Fazzolari, non paga il conto, finora deficitario, dei pochi decreti attuativi emanati: è un suo compito e non sta brillando di luce propria. Poco male, Meloni continua a stravedere per lui, affidandogli i casi scottanti che si rimpalla con la vera eminenza grigia di Palazzo Chigi, Alfredo Mantovano. In particolare Fazzolari sta seguendo il dossier delle nomine. Insieme a lui c’è il deputato Francesco Filini, poco noto al pubblico, ma che in Fratelli d’Italia ha un’ottima reputazione, ricoprendo il ruolo di responsabile del Centro studi del partito, che soprattutto nella scorsa legislatura ha sfornato una serie di documenti su svariati temi. E rappresenta il pensatoio meloniano, dove incubare proposte e programmi elettorali. In crescita, poi, sono le quotazioni di Walter Rizzetto, ex M5s presidente della commissione Lavoro a Montecitorio. Presenzia in varie trasmissioni, dismettendo l’immagine di moderato, che lo ha sempre caratterizzato, e dimostrandosi agguerrito contro gli avversari politici. Nei prossimi giorni può ulteriormente consolidare la posizione con la vittoria alle Regionali in Friuli Venezia Giulia: l’obiettivo è sempre quello di essere il partito più votato. Nemmeno la vicinanza al candidato con nostalgie fasciste, Marzio Giau, ha scalfito l’immagine di Rizzetto. Al Senato, invece, è Guido Quintino Liris che spesso si fa interprete delle richieste del partito, in termini di emendamenti da presentare: un impegno che viene apprezzato dalle alte sfere di Fdi. E infine, sul piano ministeriale, la punta di diamante è il “cognato d’Italia”, proprio Lollobrigida, che ormai è una sorta di numero due del partito, nonostante ufficialmente non ricopra questa posizione».