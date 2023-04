CozziAmari Exxx…Polzive!!! Nuovo allevamento intensivo di maiali a Maniago. La sindaca non risponde ai cittadini. Capozzella: “Perché tace?” La provincia di Pordenone impestata dalle emissioni di ammoniaca degli altri allevamenti.

Nell’area del sanvitese i 7 stabilimenti di allevamenti intensivi avicoli e suinicoli producono emissioni per oltre 450 mila tonnellate all’anno di ammoniaca. Nella zona è previsto un raddoppio dell’allevamento avicolo e la ristrutturazione, area Torriccella, di quello suinicolo. Con questi ampliamenti si calcola che nella bassa pordenonese (Chions-San Vito) si verranno a concentrare circa 6milioni di polli e 20mila maiali. La maggior concentrazione di allevamenti industriali della provincia di Pordenone che diventerà la più importante della regione se si aggiunge l’ipotesi di un progetto di allevamento intensivo di suini a Maniago. Sul punto interviene il consigliere regionale dei 5 Stelle Mauro Cappozzella: «È imbarazzante il silenzio della sindaca di Travesio, Francesca Cozzi, rispetto all’ipotesi di un allevamento intensivo di 1.800 suini nel suo Comune, in località Usago». Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale e candidato alle prossime elezioni del 2 e 3 aprile, Capozzella. «Qualche giorno fa abbiamo espresso la nostra ferma contrarietà alle autorizzazioni per nuovi allevamenti intensivi, in riferimento all’ipotesi di ampliamento di un’azienda agricola a Montereale Valcellina – prosegue Capozzella -. Una posizione che ribadiamo con forza, non soltanto per attenzione alla biodiversità e alla tutela degli animali, ma anche per evitare di continuare a promuovere azione impattanti per l’ambiente. Il tutto, nel caso di Travesio, cercando di tenere i cittadini all’oscuro di tutto – rimarca l’esponente pentastellato -. Per fortuna l’azione del Comitato Terra Viva ha acceso i riflettori su questa situazione, attivando anche una partecipata raccolta firme contro il nuovo allevamento intensivo e per essere costantemente informati sul suo iter amministrativo. Vogliamo sapere – incalza il consigliere pentastellato – se l’azienda proponente rispetta l’apposita Direttiva della Commissione Europea, che a sua volta si fonda sulle ‘cinque libertà del benessere animale’: libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione; libertà di un ambiente fisico adeguato; libertà da sofferenza, ferite e malattie; libertà di manifestare il comportamento tipico della specie; libertà dalla paura e dallo stress». I comitati sono in allarme sulla falsariga di ciò che sta accadendo a San Vito al Tagliamento e a Chions. Le condizioni spaventose in cui sono costretti a vivere questi animali in spazi totalmente inadeguati comportano una grande facilità di contagio.