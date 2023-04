PolverieraElettorale Exxx…Polzive!!! Gli isterici BenitoRemix Fvg vogliono far perdere il centrodestra. I casi di San Daniele, Lauco e Fiume Veneto. Oggi si vota a FiumicelloVilla; Udine; Zoppola; ValvasoneArzene; Tavagnacco; Martignacco; Zoppola. I nomi dei favoriti.

Già da stasera potremmo avere il primo sindaco dell’epoca “Tranelli d’Italia” in Friuli. A Forgaria del Friuli l’unico candidato è l’ex forzista Pierluigi Molinaro. Se i votanti saranno più del 50%, per il successore di Chiapolino (candidato alle regionali con Forza Italia) si tratterà di una riconferma. Altrimenti bisognerà attendere domani. I riflettori sono puntati a Fiumicello-Villa Vicentina dove l’ex consigliere regionale Franco Mattiussi è candidato sindaco e a Tavagnacco con la sfida Giovanni Cucci e Talita Botto per cogliere l’eredità Lirutti. Si vota a Udine, Spilimbergo, Sacile, Gemona del Friuli, Zoppola, Brugnera, Cavasso Nuovo, Faedis, Fiume Veneto, Forgaria, Fogliano Redipuglia, Fiumicello Villa Vicentina, Lauco, Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, Sauris, Sequals, Tavagnacco, Talmassons, Treppo-Ligosullo, Valvasone-Arzene, Vito d’Asio. A Udine Fontanini deve sperare di evitare a tutti i costi il barrage, poiché al secondo turno De Toni potrebbe rafforzare la sua coalizione con l’innesto di Marchiol; a Gemona favorito è il sindaco uscente Revelant, come peraltro a Sacile con Carlo Spagnol. Anche a Spilimbergo i favori del pronostico sono per l’uscente Sarcinelli e a San Giorgio della Richinvelda per il braccio destro di Dreosto, Michele Leon, Lega. Nessun problema per Delendi a Martignacco che è riuscito a cucire attorno a sé l’intero arco costituzionale dell’epoca moderna, esclusi Fratelli d’Italia. Giovanni Cucci si trova il vento a favore a Tavagnacco pronto a raccogliere l’eredità di Lirutti. Nessun problema per la riconferma di Fabrizio Pitton a Talmassons. Gode dei favori del pronostico Fulvio Avoledo candidato sindaco a Valvasone-Arzene. E’ assessore uscente della giunta Markus Maurmair. Più complessa la situazione a Fiume Veneto dove Fratelli d’Italia ha schierato Manuel Giacomazzi contro Jessica Canton della Lega. C’è il rischio che fra i due litiganti la spunti Annalisa Parpinelli, candidata del centro sinistra. A San Daniele i Benito Remix hanno fatto scendere in campo un candidato sindaco col compito di “disturbare” quello della Lega e di tutto il centro destra, ovvero Pietro Valent. Il centrosinistra ringrazia per il regalo. Anche nel piccolo comune di Lauco (Vedi Leopost di ieri) il candidato sindaco dei patrioti Adami ha dato indicazione di voto (alle regionali) per il Pd. Con questi presupposti al romano “Sole che sorgi”, si contrappone il tramonto friulano. Sfracelli d’Italia, anche in termini di voti. Dopo le figuracce di La Russa su via Rasella, i saluti “a paletta” e le carezze al cranio del Duce, il disordine verrà certificato nell’urna. Cuore batticuore per domani.