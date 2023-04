TerzoModoElettorale Exxx…Polzive!!! A Trieste è complicato esercitare il diritto di voto. Alla scuola Dante ascensore fuori uso. Un elettore, dopo un ora di attesa, dirottato in un altro seggio. Affluenza in calo spaventoso.

Solo dopo le denunce apparse in rete e su questo sito, qualcuno ha provveduto ad affiggere un cartello con su scritto: ” Attenzione! Ascensore Lic.Gunn.Statale “Dante Alighieri” Via Giustiniano N.7 FUORI USO. Accesso per disabili Ist. Mag. Statale “G.Carducci” Via Trento N° 14.

A Trieste al seggio della scuola Dante di via Giustiniano l’ascensore è fuori uso. Un elettore in carrozzella si era recato oggi per esercitare il suo diritto di voto. Dopo un’ora di attesa è stato dirottato, contro la sua volontà, in un’altra sede. L’ascensore, da giorni, non è funzionante e nessuno si è preoccupato, in vista della chiamata alle urne di oggi e domani, di ripararlo. Il problema non riguarda solo i disabili ma anche gli anziani che sono scoraggiati dal recarsi ai seggi perché costretti a salire due piani di scale. Una brutta pagina di questa tornata elettorale che rimanda al principio costituzionale del voto che deve essere garantito a qualunque cittadino. In quanto all’affluenza, il rilevamento delle 12,30 (circa 11%) fa pensare che il virus dell’astensionismo sta contagiando, dopo i clamorosi esiti di Lazio e Lombardia, anche il Friuli. Si salva Udine città che, visto il richiamo delle amministrative, la percentuale (14%) è confortante ed in linea con il voto del 2018 quando si votava solo in un giorno.