E’ morto Ryuichi Sakamoto

Il compositore giapponese aveva 71 anni, era affetto da un tumore. Sakamoto è morto martedì 28 marzo ma la notizia della sua morte è stata diffusa soltanto domenica 2 aprile. Sakamoto è considerato uno dei migliori compositori degli ultimi anni. Era nato nel 1952 a Tokyo, dove aveva avviato la sua carriera musicale dopo una laurea in composizione all’università della città. Sakamoto non era considerato geniale solo nel comporre musica – iniziò con i Yellow Magic Orchestra, tra i primi gruppi di elettronica giapponese e j-pop – ma anche nel saperla usare, destinandola alle funzioni più appropriate: ha scritto musica da concerto, da ballo e per videogame, suonerie per cellulari, inni politici e colonne sonore come quelle dell’Ultimo imperatore, film di Bernardo Bertolucci,per cui vinse un Oscar per la migliore colonna sonora nel 1987.