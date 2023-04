ElezioniFvg Exxx…Polzive!!! Alle 23 affluenza per le regionali al 35,23%. Crolla Trieste al 30,41%. Proiezione in ribasso rispetto a 5 anni fa che era del 49%. Comunali Udine 43% rischio ballottaggio; Sacile, Spilmbergo e San Daniele 42%; Fiumicello 49%; Lauco record: 52%; Forgaria 35%.

Come sarà il boccone di Fratelli d’Italia alle regionali? 5 anni fa, si votava solo in un giorno, affluenza definitiva alle regionali era stata del 49% e spiccioli. Nel 2013 del 50,5. Possiamo dire di essere in linea con gli anni scorsi tenendo presente che oggi, urne saranno aperte dalle 7 alle 15, l’affluenza dovrebbe raggiungere un numero pari al 10/14%. In quel caso si rientrerebbe nel range fissato attorno al 48/49%. In caso contrario il definitivo potrebbe stabilizzarsi attorno al 44-45%.

Dai dati forniti dalla Regione, ieri sera aveva votato, per le regionali, il 35,23%. Con la circoscrizione di Trieste al 30% e quella di Tolmezzo al 33%. Udine la più alta col 38% (traino comunali), mentre Gorizia al 34% e Pordenone al 35. Alle comunali, ottimo il riscontro di Udine che si porta al 43% e ciò significa che il rischio ballottaggio è concreto. Negli altri comuni l’affluenza alle 23 è stata la seguente: Brugnera 44%; Fiume Veneto 46%; Fiumicello 49%; Forgaria 35% (non conteggiati gli Aire); Gemona 39%; Lauco primeggia al 52%; Martignacco al 44%; Polcenigo 34% (record negativo); Sacile, San Daniele e Spilimbergo al 42%. Talmassons e Tavagnacco al 46. Fra poche ore, seggi di nuovo aperti, dalle 7 alle 23.